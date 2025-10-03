San Martín contratará a 52 jóvenes parados durante nueve meses

La Consejería de Ciencia, Industria Empleo del Principado ha dado luz verde a la financiación de cuatro programas de formación y empleo "Joven ocúpate" para San Martín del Rey Aurelio, lo que va a suponer la contratación de 52 desempleados, además de 4 mentores y 4 docentes, 60 personas en total, durante nueve meses. El Servicio Público de Empleo sufragará el programa con una partida económica de 780.688 euros.

San Martín desarrollará cuatro programas en los que se impartirá formación teórica y práctica para la obtención de los certificados de profesionalidad en "Conservación y mejora de montes", "Limpieza de espacios abiertos e instalaciones industriales", "Limpieza de superficies y mobiliario en edificios locales" y "Servicios Administrativos y generales".

Jóvenes parados

Los requisitos para acceder son figurar inscrito como demandante de empleo, así como en la plataforma de Garantía Juvenil, y tener entre 16 y 29 años.

El proceso de selección se desarrollará a lo largo del mes de octubre para empezar los cursos en noviembre.

Programas como éste, enmarcado en el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno, de la Administración del Estado, responden "a políticas activas de empleo dirigidas a colectivos con dificultades para acceder al mercado laboral, como son los jóvenes con un bajo nivel formativo, que buscan favorecer su empleabilidad presente y futura", como destacó el alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines.