La veta por explotar del Montsacro: así es uno de los pozos mineros más singulares de España

Morcín y Riosa se unen para poner en valor las instalaciones del pozo Montsacro y los interesantes vestigios mineros de las antiguas explotaciones de montaña que forjaron durante 168 años la histórica vinculación de ambos municipios con el carbón. Las XVII Jornadas de Historia y Patrimonio, organizadas por la Asociación Cultural Santa Bárbara, se clausuraron con una visita guiada a este singular pozo que finalizó con una mesa redonda celebrada en su sala de máquinas sobre "Los retos del patrimonio industrial de Riosa y Morcín", en la que participaron los alcaldes y los cronistas oficiales de ambos concejos.

El recorrido comenzó junto al monolito ubicado a la sombra del castillete, que identifica a los 107 mineros fallecidos en accidentes laborales en este coto carbonífero entre 1846 y 2014. Posteriormente, los visitantes accedieron a la Mina Escuela construida por Ensidesa en los años sesenta para formar a los picadores que trabajaron en la famosa y fatídica capa octava, la de mayor producción y mayor número de accidentes mortales. José Ramón Vázquez Otero, riosano que ejerció como ingeniero técnico y jefe de mantenimiento, explicó el funcionamiento de la Mina Escuela, del edificio de los compresores y de los ventiladores de Piedrafita, que todavía prestan servicio a Nicolasa y fueron los de mayor tamaño y potencia de Hunosa.

Durante el recorrido, José Luis Cabo, cronista oficial de Riosa, mostró la ubicación de la antigua mina del Cuélebre, de 1871, desde donde se transportaba el carbón por un cable aéreo de veinte kilómetros hasta la fábrica de cañones de Trubia. También se visitaron las bocaminas de las capas 11 y 14 y el "plano de Fernando", por donde bajaba el carbón de las minas de montaña del Oeste desde Piedrafita, El Colláu y Otura.

José Luis Cabo informó, en la bocamina del nivel 91 construida en 1921 por Hulleras de Riosa, sobre el gran valor histórico de los yacimientos de montaña de Canales y La Raíz y sus trincheras, cabrestantes y planos inclinados "de gochu". En 1903 ya se disponía allí de una comunicación telefónica con La Pereda, en Mieres, donde se ubicaban las oficinas centrales y los lavaderos de carbón.

Locomotora

La historia de la locomotora "Figaredo", adquirida en 1914 por Hulleras de Riosa y expuesta en la plazoleta del pozo tras ser restaurada en 2005, fue narrada por los investigadores ferroviarios Guillermo Bas y José Antonio Gómez.

A continuación, los visitantes accedieron al antiguo edificio de servicios que albergaba los vestuarios, el botiquín y la lampistería. El morciniego Andrés Vallina, antiguo trabajador del pozo, explicó su funcionamiento antes de cruzar el pasadizo elevado para acceder al embarque, particularidad de esta explotación minera. El ingeniero José Ramón Vázquez narró, desde la caña del pozo, la operativa de la jaula de personal mediante señales acústicas y el sistema automático de extracción de carbón implementado en los años sesenta.

Finalmente, la sala de máquinas fue escenario de una mesa redonda, moderada por Guillermo Bas, sobre "Los retos del patrimonio industrial de Riosa y Morcín", en la que participación los alcaldes y los cronistas oficiales de ambos municipios, quienes reivindicaron la puesta en valor de este pozo, cerrado en 2014, y de los interesantes vestigios mineros que quedan en la zona después de 168 años de historia vinculada a la minería del carbón.