Más de 700 karatecas se reúnen este fin de semana en Langreo

Actividad frenética este fin de semana en el pabellón Juan Carlos Beiro de Langreo, que acoge la celebración de la Liga Nacional de Kárate, en las categorías junior, sub-21 y máster. En total, 185 clubes de todo el país se dieron cita en La Felguera, que suman más de 700 participantes. A ellos hay que añadir medio centenar de árbitros.

En total, el evento trajo a Asturias a cerca de 3.000 personas, que asistieron al campeonato, que se celebra desde el viernes y hasta este domingo. El presidente de la Federación Asturiana de Kárate, Rufo A. Fernández, destacó en la presentación de los actos el alto impacto económico que tiene la prueba, que también sirve para promocionar la comarca. La competición también incluyó pruebas de para-kárate, con 17 deportistas.