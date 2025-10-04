Acompañamiento para el empleo de la mano de Fucomi

La Fundación de las Comarcas Mineras (FUCOMI) ha puesto en marcha un nuevo Programa de Acompañamiento para el Empleo, una iniciativa dirigida a mejorar la empleabilidad de personas en situación de desempleo a través de un seguimiento personalizado. El proyecto se desarrollará hasta julio de 2026 y cuenta con financiación del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en colaboración con las Oficinas de Empleo del territorio.

El programa atenderá a 220 personas desempleadas, que recibirán apoyo individualizado con el objetivo de facilitar su incorporación al mercado laboral. FUCOMI se encargará de prestar este acompañamiento a través de diversas acciones orientadas a la activación laboral. Entre las actividades previstas se incluyen: diagnósticos personalizados, elaboración de currículum, técnicas de búsqueda activa de empleo, talleres de entrevistas, formación digital básica, asesoramiento para el autoempleo y encuentros con empresas

La fundación actuará como intermediario laboral y mantendrá un contacto directo con el tejido empresarial para identificar oportunidades laborales y conectar a las personas participantes con los perfiles demandados.

Las personas interesadas pueden inscribirse en su oficina de empleo más cercana, donde también recibirán toda la información necesaria sobre el programa.

Por otro lado, FUCOMI mantiene cursos activos dirigidos prioritariamente a personas desempleadas. Uno de ellos es el de Fontanería, que todavía está abierto y comienza el próximo día 14 de octubre.