El centro de nanotecnología promueve unas jornadas para impulsar la industria de los materiales cerámicos
El CINN, con sede en El Entrego, organiza en Oviedo y San Martín unas jornadas con expertos e investigadores que analizarán el potencial de un sector industrial pujante
El Centro de Investigación en Nanotecnología y Nanomateriales (CINN) ubicado en El Entrego sigue a la vanguardia del I+D+i en Asturias. Esta próxima semana organizará en la región un evento titulado "Nuevos horizontes en materiales cerámicos y vítreos multifuncionales" en colaboración con el Spanish Chapter de la Sociedad Americana de la Cerámica.
Se trata de un encuentro dirigido a investigadores, estudiantes y profesionales de esta industria, relativamente desconocida pero imprescindible en la economía actual. En la jornada del martes 7 de octubre los actos se celebrarán en la delegación del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) en Oviedo. "Expertos procedentes de distintos centros de investigación y universidades expondrán los últimos avances en áreas que van desde la preparación y caracterización de nuevos materiales, hasta sus aplicaciones en sectores como la energía, la biomedicina y la electrónica", indicaron desde el CINN.
Al día siguiente, miércoles 8, se realizará una vista a la Unidad de Desarrollo de Materiales Multifuncionales, el "taller" que el centro tiene en el polígono de La Florida (Sotrondio). Allí, los asistentes "podrán conocer de primera mano algunas de las tecnologías de vanguardia empleadas en el CINN, en el escalado industrial de la producción de materiales cerámicos multifuncionales, y posteriormente, en los laboratorios del CINN en El Entrego".
Está prevista la participación de expertos procedentes de toda España (Asturias, Madrid, Galicia, Valencia, Andalucía) y también del extranjero (Italia).
El CINN ocupa el edificio TIC de El Entrego desde el año 2014, cuando también abrió su "taller" de experimentación con materiales en La Florida.
