Foro exige un calendario de obras en el refugio de Brañagallones
"Llevamos mucho tiempo de anuncios y excusas", denuncia Adrián Pumares
Foro Asturias exige explicaciones sobre las obras de reforma del refugio de montaña de Brañagallones, en el parque natural de Redes, en el concejo de Caso. El secretario general y portavoz de la formación, Adrián Pumares, ha exigido a la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, "plazos concretos y reales para el inicio de las obras". El diputado forista advirtió: "No vamos a permitir que el refugio se convierta en otro ejemplo de promesas incumplidas por el gobierno de Adrián Barbón".
"Llevamos mucho tiempo escuchando anuncios y excusas y todavía no tenemos una fecha concreta de inicio de las obras. Los asturianos, y especialmente quienes conocen y valoran el Parque de Redes, están cansados de esta situación", lamentó el portavoz de Foro Asturias en la Junta General del Principado.
Pumares explicó que el refugio de Brañagallones "no es una infraestructura cualquiera" sino que "se trata de un equipamiento emblemático, estratégico para el turismo de naturaleza en el Parque Natural de Redes, declarado Reserva de la Biosfera".
Sin embargo, apostilló, "en lugar de ser un ejemplo de gestión sostenible y de impulso al desarrollo local, la realidad es el abandono, los retrasos y las promesas incumplidas".
Suscríbete para seguir leyendo
- Un emblema hostelero de Asturias que cerró hace diez años sale a la venta (y ahora vale la mitad que antes)
- Policías de élite, drones y de madrugada: así fue el arresto en Rioturbio (Mieres) del hombre que tiroteó a su esposa en Cantabria
- Langreo se abre a dar uso empresarial al edificio del antiguo colegio de La Salle (propiedad de Duro) si hay propuestas para ocuparlo
- La veta por explotar del Montsacro: así es uno de los pozos mineros más singulares de España
- Adiós a Roma: la clásica tienda de ropa de Laviana se despide después de 65 años porque las prendas ahora son 'de usar y tirar
- La recuperación del patrimonio minero, a toda máquina: Hunosa culmina la restauración de sus locomotoras históricas
- Lunes Micológicos de Langreo, una actividad para comer setas con seguridad
- Mieres pide explicaciones por el retraso de las escuelinas, sin fecha de apertura