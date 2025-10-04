Foro exige un calendario de obras en el refugio de Brañagallones

Foro Asturias exige explicaciones sobre las obras de reforma del refugio de montaña de Brañagallones, en el parque natural de Redes, en el concejo de Caso. El secretario general y portavoz de la formación, Adrián Pumares, ha exigido a la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, "plazos concretos y reales para el inicio de las obras". El diputado forista advirtió: "No vamos a permitir que el refugio se convierta en otro ejemplo de promesas incumplidas por el gobierno de Adrián Barbón".

"Llevamos mucho tiempo escuchando anuncios y excusas y todavía no tenemos una fecha concreta de inicio de las obras. Los asturianos, y especialmente quienes conocen y valoran el Parque de Redes, están cansados de esta situación", lamentó el portavoz de Foro Asturias en la Junta General del Principado.

Pumares explicó que el refugio de Brañagallones "no es una infraestructura cualquiera" sino que "se trata de un equipamiento emblemático, estratégico para el turismo de naturaleza en el Parque Natural de Redes, declarado Reserva de la Biosfera".

Sin embargo, apostilló, "en lugar de ser un ejemplo de gestión sostenible y de impulso al desarrollo local, la realidad es el abandono, los retrasos y las promesas incumplidas".