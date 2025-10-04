Grandes resultados del club Taemi de Mieres en Pontevedra
Mieres
El club Taemi de artes marciales de Mieres participó hace unos días, con notable éxito, en la Copa Kukkiwon y en la Copa de España de exhibición, ambas disputadas en Pontevedra. El club obtuvo cuatro medallas y un sexto puesto. El oro llegó con el equipo del trío de mayores de 60 años. Los mierenses lograron también tres terceros puestos, en las categorías Master 3, Tuio Ap y Tuio Yop (estas dos últimas, para el mismo participante, Chagui Adel el Mouden. El sexto puesto llegó en el torneo de exhibición por equipos, en la categoría adulto. En la imagen, la entrega de premios al trío de mayores de 60 años, que se alzó con el primer puesto.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un emblema hostelero de Asturias que cerró hace diez años sale a la venta (y ahora vale la mitad que antes)
- Policías de élite, drones y de madrugada: así fue el arresto en Rioturbio (Mieres) del hombre que tiroteó a su esposa en Cantabria
- Langreo se abre a dar uso empresarial al edificio del antiguo colegio de La Salle (propiedad de Duro) si hay propuestas para ocuparlo
- Detenido en Mieres un hombre que disparó a su esposa en Torrelavega
- La veta por explotar del Montsacro: así es uno de los pozos mineros más singulares de España
- Le dio una paliza, le asfixió y le robó 1.300 euros: esta es la pena de cárcel que piden para 'El Huevón', autor el año pasado del crimen del portal en Sama
- Langreo llora a Chus el de Llodero, fallecido al volcar su todoterreno en una finca: 'Era muy buen paisano; no nos lo creemos
- Las obras en un túnel del Padrún obligan a desviar el tráfico nocturno entre Oviedo y Mieres: esta es la ruta alternativa (y el tiempo añadido del trayecto)
Laviana se compromete a impulsar más talleres de salud entre los vecinos para "mejorar la calidad de vida"
Acompañamiento para el empleo de la mano de Fucomi
Contenido ofrecido por Fucomi