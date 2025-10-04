Grandes resultados del club Taemi de Mieres en Pontevedra

El club Taemi de artes marciales de Mieres participó hace unos días, con notable éxito, en la Copa Kukkiwon y en la Copa de España de exhibición, ambas disputadas en Pontevedra. El club obtuvo cuatro medallas y un sexto puesto. El oro llegó con el equipo del trío de mayores de 60 años. Los mierenses lograron también tres terceros puestos, en las categorías Master 3, Tuio Ap y Tuio Yop (estas dos últimas, para el mismo participante, Chagui Adel el Mouden. El sexto puesto llegó en el torneo de exhibición por equipos, en la categoría adulto. En la imagen, la entrega de premios al trío de mayores de 60 años, que se alzó con el primer puesto.