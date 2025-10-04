Langreo organiza un mercadillo solidario con Guatemala

La asociación Conceyu de Solidaridá y Xusticia de Langreo celebra del 6 al 10 de octubre un mercadillo solidario con Guatemala, donde desarrolla sus proyectos, especialmente con mujeres y jóvenes. Además, habrá una exposición fotográfica en la que se podrá ver el trabajo que desarrollan en Guatemala los voluntarios de esta organización.

El mercadillo y la muestra fotográfica será en las Escuelas Dorado de Sama en horario de 16.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes de la próxima semana.

El Conceyu de Solidaridá y Xusticia recibió este año el premio "Falo Cadenas" por "el trabajo llevado a cabo en Guatemala promoviendo la solidaridad a través de proyectos de cooperación que persiguen combatir la marginación social, fomentado la salud integral y la formación de las poblaciones con la colaboración altruista de la ciudadanía de Langreo".