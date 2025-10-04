El Montepío concede 35.000 euros en becas escolares

La Fundación Obra Social Montepío de la Minería ha abierto las dos primeras convocatorias de las cuatro que incluye su programa de becas para este curso escolar. Son, en primer lugar, las becas correspondientes a familias mutualistas con niños matriculados en Primaria o Secundaria. Las solicitudes en este caso se pueden presentar hasta el 15 de noviembre.

La otra línea de ayudas que ya se puede solicitar es para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). "En este caso, al ser una acción transversal destinada al apoyo de familias con estudiantes con necesidades de apoyo en diversas etapas educativas, el periodo abierto de la convocatoria se extiende desde el 1 de octubre hasta el final de todo el proceso de solicitudes del programa de becas, es decir, hasta el 15 de febrero de 2026", explican desde el Montepío. Estas ayudas están destinadas a estudiantes que necesiten apoyo por tener una discapacidad, trastorno graves de conducta en la comunicación o el lenguaje asociado, trastornos del espectro del autismo o por alta capacidad intelectual.

35.000 euros

La Fundación Obra Social Montepío destinará en este curso escolar 2025-26 al programa de becas (a todas las líneas) un total de 35.000 euros para ayudar a más de 300 familias mutualistas en la compra de libros de texto, material didáctico e informático. Con estas ayudas "buscamos apoyar a las familias mutualistas para que puedan compensar las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo", subrayan desde la entidad.

Como en anteriores ediciones, el Montepío abrirá otras dos nuevas convocatorias en los próximos meses. Así, habrá becas para las Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio que se podrán solicitar del 15 de noviembre el 1 de enero. Las ayudas para estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior y alumnos de la Universidad se solicitarán entre el 1 de enero y el 15 de febrero de 2026.