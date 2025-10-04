El Pozu Fortuna, unos premios para no olvidar

La Asociación Foro Pozu Fortuna y el Ayuntamiento de Mieres, a través de la concejalía de Memoria Democrática que dirige Nuria Ordóñez, han dado a conocer los nombres de quienes han sido reconocidos este año con los galardones Pozu Fortuna que se entregarán el próximo sábado 18 de octubre en un acto que, como es tradición, se convertirá en un espacio de memoria, dignidad y justicia. Las personas galardonadas este año lo han sido todas ellas por unanimidad del jurado, formado por representantes de asociaciones memorialistas, historiadores y representantes de la Universidad de Oviedo.

Severino Arias Morillo / LNE

En la categoría asturiana masculina se ha concedido el galardón a Severino Arias Morillo, "por ser testimonio vivo de una vida marcada por el compromiso sindical y social, lo que le llevó a sufrir detenciones, procesos judiciales y pena de cárcel durante el franquismo." Ya en democracia, "Severino ha seguido implicado en proyectos e iniciativas ligadas con la solidaridad contra la desigualdad", destacó el jurado.

Mari Luz Fernández Álvarez, / LNE

El premio en la categoría asturiana femenina ha recaído en Mari Luz Fernández Álvarez, de la que el jurado destaca que "su vida ejemplifica lo que fue la Transición y la lucha por la Democracia. Mari Luz Fernández Álvarez "fue detenida y torturada, pero eso no restó ni un ápice de compromiso y lucha a una mujer que durante toda su vida ha sido un referente".

Esther López Barceló, / LNE

En la categoría nacional el premio ha sido para la historiadora, guionista y escritora Esther López Barceló, que participó en la elaboración de la Ley de Memoria Democrática "y destaca por su compromiso en dar voz a las personas represaliadas de la dictadura franquista".

Manuel García Fonseca "El Polesu" / LNE

El jurado ha decidido conceder una mención honorífica a Manuel García Fonseca "El Polesu", "referente por su compromiso con la humanidad y la justicia social desde la política institucional, pero, sobre todo, desde la implicación personal de quien es símbolo de lucha por la dignidad, la democracia y la justicia".

Los premios se entregarán el próximo día 18 en el Pozu Fortuna, en Turón , un lugar que, por su trágica historia se ha transformado en símbolo de memoria y dignidad. El Pozu Fortuna se convirtió en una gigantesca fosa común.

Como cada año, el Ayuntamiento pondrá un autobús gratuito para este acto que saldrá desde la Plaza del Ayuntamiento a las 11 de la mañana y del Pozu San José a las 11.15 horas.