Los restos del histórico socialista José Barreiro volverán a Sama el día 11, tras 50 años en Francia
El langreano que lideró al PSOE durante el franquismo regresará a su localidad natal, en un "ejercicio de reparación a sus largos años en el exilio"
L. Díaz
El cementerio de Sama de Langreo acogerá el próximo sábado 11 de octubre la inhumación de los restos del histórico socialista José Barreiro y de su familia, procedentes de Chaum, en el Pirineo francés. En el año del 50º aniversario del fallecimiento de Barreiro en Toulouse, después de un largo exilio, se trata de un acto que quiere saldar la "enorme deuda de gratitud que los socialistas y progresistas asturianos tenemos con ‘el Maestro de Sama’, como era conocido en Langreo", explicó el presidente de la Fundación José Barreiro, Jesús Sanjurjo. "Su vuelta a Asturias es un ejercicio de reconocimiento a su figura y una justa y mínima reparación a sus largos y duros años en el exilio", subrayó.
La repatriación de los restos de José Barreiro a Asturias ha sido coordinada por la fundación que lleva su nombre, por la Federación Socialista Asturiana (FSA), por las Juventudes Socialistas de Asturias y por el sindicato UGT, y ha sido financiada en gran parte por las "aportaciones solidarias de los afiliados y simpatizantes" de estas organizaciones.
El programa de actos comienza este domingo 5 de octubre con el desplazamiento a Chaum de un delegación asturiana que participará, el lunes 6 de octubre, en los actos de exhumación de los restos de José Barreiro, su esposa Felicidad y sus hijos Alfaradí y Milena.
Los restos retornarán a Asturias el miércoles, 8 de octubre. La inhumación tendrá lugar el sábado 11 a las 10.00, en el cementerio de Sama de Langreo. A continuación, a las 11.30 horas, habrá un acto de homenaje en las Escuelas Dorado de Sama. En él intervendrán representantes de las organizaciones que han coordinado el retorno de José Barreiro a Asturias, como el secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado, Adrián Barbón; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; o el presidente de la fundación, Jesús Sanjurjo, entre otros.
Para Sanjurjo, estos actos reconocen "el compromiso fiel y permanente de José Barreiro con las organizaciones socialistas", desde su "relevante papel" en la dirección del PSOE y la UGT en el exilio hasta su "ingente tarea" al frente de la Comisión Socialista Asturiana, que luchó contra el franquismo.
