Aller estrena web para atraer turismo internacional

Aller ha creado un nueva página web para potenciar el turismo en el concejo, especialmente el internacional, ya que se puede leer, además de en castellano, en inglés, francés y portugués.

El portal visitaaller.es "es una herramienta digital innovadora que refuerza la promoción de la zona como destino innovador, sostenible y competitivo en el ámbito nacional e internacional", explican desde el Ayuntamiento. La plataforma ofrece información completa y actualizada sobre los recursos naturales, culturales y gastronómicos de la zona. Hay contenidos de patrimonio histórico, rutas de senderismo y BTT, actividades en la naturaleza, citas culturales y gastronómicas, servicios turísticos o empresas locales.

El concejo se presenta como uno de los enclaves más emblemáticos de la Montaña Central asturiana, reconocido por su diversidad de rutas a pie y en bicicleta o espacios naturales protegidos. En Aller está la estación de esquí de Fuentes de Invierno y también una de los emblemas del cicloturismo, la subida a Coto Bello. El sitio web, adaptado a ordenador, tabletas y móviles, ofrece mapas interactivos, guías descargables, contacto con oficinas de turismo y noticias de actualidad.

El usuario dispone en visitaaaller.es de un catálogo de miradores y rutas con fichas descriptivas ; guía de actividades con senderos homologados, como el de la cascada de Xurbeo, o rutas etnográficas, pensadas para cubrir distintos intereses turísticos y estaciones del año; información sobre patrimonio con secciones dedicadas a la historia de Aller, monumentos destacados, elementos arqueológicos como la vía romana de La Carisa y la huella industrial de la zona o fichas de espacios singulares como el Pozo San Fernando o el Molín de Peón, entre otros.

Como parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, el Ayuntamiento de Aller impulsa proyectos orientados a la sostenibilidad digital. Entre estas medidas destacan los sistemas de monitorización de visitantes, análisis de flujos y estadísticas que permiten una gestión más eficiente de los recursos naturales y patrimoniales. n