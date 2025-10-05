El Aniceto Sela, cien años del gran cambio cultural en Mieres

Aniceto Sela fue rector de la Universidad de Oviedo a principios del siglo XX, y el gran impulsor del cambio cultural y educativo de Mieres. El grupo escolar que lleva su nombre cumple un siglo de existencia, y este fin de semana se organizaron diversos actos para celebrarlo. Obra de teatro, presentación de un libro con la historia del centro y la inauguración de una exposición, que podrá verse hasta finales de mes en la Casa de Cultura.

La presentación del libro sobre el centenario. / LNE

Los actos han sido organizados por el Ayuntamiento de Mieres, a través de la Concejalía de Educación que dirige Belén Alonso, en colaboración con el Ateneo Musical y con el fotógrafo José Ramón Viejo. Este último destacaba la presencia en el centenario de "una docena de familiares de Aniceto Sela". Un hombre "a reivindicar, estuvo en la formación de la Sociedad de las Naciones o de los Juegos Olímpicos". "Deberíamos estar muy orgullosos", subrayó del fotógrafo, de que "un vecino nuestro, de Santullano, tuviera esta trayectoria. Es sin duda una persona a reivindicar".

Fue su relación con la vanguardia del mundo educativo, con Giner de los Ríos o Joaquín Costa, propulsores de la Institución de Libre Enseñanza, la que lo inspiró para luchar por la difusión de la cultura y la educación, subrayó Viejo.

Dos de las familiares de Aniceto Sela, bajo la placa que lo recuerda. / LNE

Una segunda figura importante para la historia del grupo escolar desde los años 50 fue la de Celestino López, que recibió en dos ocasiones la medalla de Alfonso X el Sabio. "Al salir de la época más triste de nuestra historia reciente", y en los años 50, a Mieres "llegaban cada día un centenar de personas a buscar trabajo". Muchas de ellas no sabían ni leer ni escribir. Algo contra lo que luchó López, que impartió durante muchos años clases por las tardes, para adultos. "Cientos, posiblemente miles de mierenses se alfabetizaron con él", recalcó Viejo.

En los actos de presentación del libro y de la exposición también estuvo el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez. Ensalzó la figura de Aniceto Sela, "rector de la Universidad de Oviedo, que trabajó para que la cultura no fuera un privilegio en manos de una minoría, para que la escuela no fuera un lujo reservado para unos pocos, para que la mujer también tuviera acceso a la educación, porque tenía los mismos derechos que los hombres y debían disfrutar de las mismas oportunidades".

Cambio urbano

El colegio cambió el mundo cultural y educativo de Mieres, pero no solo eso. José Ramón Viejo destaca cómo el centro de la ciudad, la zona de más actividad, cambió de lugar, hasta llegar al entorno del centro. "En 1930 los actos de las fiestas de San Xuan dejan de celebrarse íntegramente en La Pasera, y también se hacen junto al grupo educativo".

En la exposición que puede verse en la Casa de Cultura, explica Viejo, pueden verse las obras originales de los diez pintores que colaboraron con el libro del centenario; vitrinas con objetos de época; objetos que pertenecieron al propio Aniceto Sela, incluyendo su sillón, e incluso las medallas de Alfonso X el Sabio recibidas por Celestino López como reconocimiento a su labor alfabetizadora. Además, "es una exposición interactiva", apunta José Ramón Viejo. La gente de Mieres puede llevar su foto en el colegio, allí "le hacemos una copia, y la colgamos en la pizarra. Que la gente se anime a venir".