Más de un centenar de equipos en el Rallye Montaña Central

El vehículo de Álex Pérez y José Carlos Villa. | FIRMA

El vehículo de Álex Pérez y José Carlos Villa. | FIRMA

L. Díaz

Mieres del Camino

Ciento seis participantes, más de 90 kilómetros divididos en ocho tramos cronometrados y una gran expectación. Así es la XX edición del Rallye Montaña Central, que se disputa este fin de semana en la comarca del Caudal, una competición organizada por la escudería Turón Arrass, y que cuenta con gran aceptación entre el público. n

