Mieres celebra los cien años de vida del colegio Aniceto Sela
L. Díaz
El colegio Aniceto Sela cumple cien años. Para celebrarlo, este fin de semana se iniciaron las actividades con las que se celebran esta efeméride. El centro, en el que han estudiado miles de mierenses, acogió ayer a mediodía la representación de l a obra teatral "El legado de Margueritte", dirigida por Anacelia Álvarez, e interpretada por Vanessa González y Leticia de la Mata, de "Faziendo Ruiu Teatro".
Por la tarde, en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Mieres se inauguró la muestra del Centenario, con todo tipo de materiales que recuerdan los cien años de historia del centro escolar. La exposición podrá verse hasta el 26 de octubre, de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00. Finalmente, en el auditorio Teodoro Cuesta, tras la inauguración de la muestra se presentó el libro "Grupo escolar Aniceto Sela, 1925-2025. 100 años de nuestra historia". Organizan las actividades el Ateneo Musical y el fotógrafo José Ramón Viejo.
