Mieres "compra, vende y cambia" en la Feria del Coleccionismo: "Aquí puede encontrarse prácticamente de todo"

"La gente que viene, compra". Ese es el tipo de público que asiste, por decimocuarto año, a la Feria del coleccionismo de Mieres. Lo dicen los organizadores, y también los vendedores, 115 puestos en total esta edición. En 2024 pasaron por la feria "unas 6.000 personas", y este año, a falta de la jornada de hoy domingo, arrancó con "algo más de fuerza".

En el ferial de Santullano puede encontrarse este fin de semana prácticamente de todo. Desde vajillas y juegos de té de porcelana, a juguetes antiguos, videojuegos "retro", libros, discos, cómics, sellos, billetes, monedas, cartas o muebles. El mundo del coleccionismo es amplio, inmenso, "a cada persona puede gustarle una cosa distinta. Y todas son coleccionables, y aquí puedes encontrar de todo", explicaba Ángeles Rivas, visitante llegada desde León.

De Valladolid, pero esta vez para vender, procede Francisco Javier Rebollo. Lleva diez años dedicándose profesionalmente al mundo del coleccionismo, con una tienda en su ciudad, y es el segundo año que viene a Mieres como vendedor. "Había estado antes, y el año pasado me animé a venir con un puesto. Y este año repito", porque la pasada edición, "me fue bien, la verdad". Tiene un poco de todo, igual que Amancio Junquera, de Gijón. En su caso, es todo un veterano de la feria de Mieres, a la que acude "desde su primera edición". "Yo colecciono de todo, y aquí, compro, vendo, cambio", explica, mientras atiende a unos clientes.

Más vendedores, en este caso, Javier Silva, de Langreo, coleccionista de videojuegos. "Aquí, además de vender, hablas mucho con la gente, personas que comparten tu interés por un tema. Llevamos varios años viniendo, y muy bien".

Exposiciones

La feria mierense cuenta además con actividades complementarias, como exposiciones, proyecciones cinematográficas, partidas de rol... Miguel Menéndez, director de la feria, destaca que en ella "puede encontrarse y hacerse de todo. Hay artículos a la venta por un euro, por veinte o por doscientos. Y quienes vienen siempre encuentran algo".

En esta edición, una de las exposiciones la protagonizan los materiales aportados por el japonés Takaharu Hashimoto, "Taka", que conoció Asturias cuando tenía veinte años, de estudiante "en un sitio donde no había ni un japonés" y que ahora, con 81 años, lleva 14 viviendo en Oviedo. Expone xilografías "ukiyo-e", un tipo de arte tradicional japonés, que como recuerda, ya encandiló en su día artistas "como Van Gogh, o Monet".

Existe en la feria también una vertiente social, en la que distintos colectivos recaudan fondos. Un ejemplo de ello es Alcer, que lucha contra las enfermedades del riñón. Rosina López y Consuelo Mejuto explican que se venden artículos que fueron donados a la asociación, y que no tienen un precio definido, "se recoge un donativo". Están en la feria de Mieres "desde sus inicios".

Casi, casi, como los integrantes de Orden 66, el colectivo de amantes del universo "Star Wars", que desde su formación hace doce años, explica Fernando Magdalena, llevan acudiendo a la feria del coleccionismo, animando al personal con sus disfraces, espadas láser y luchas improvisadas. Junto a ellos, otros amantes de "Star Wars", los recientemente formados Legión 385, "es nuestro primer evento", subraya Alejandro Santirso. Dada la buena acogida que año tras año tiene la feria, seguramente no será el último.