El novedoso negocio con el que se quiere fijar población en el mundo rural: llega el bar-tienda con entidad bancaria

En el concejo de Illano, en la cuenca interior del Navia, no hay bar, ni tienda, ni oficina bancaria, tres de los servicios considerados básicos por los expertos para evitar el despoblamiento de los núcleos rurales. La Fundación Caja Rural y el Principado de Asturias, a través de la dirección general de Reto Demográfico, se han propuesto paliar esas carencias y han puesto en marcha un proyecto para abrir en Illano un bar-tienda con oficina bancaria. "Las obras comenzarán el próximo año", aseguró Marcos Niño, director general de Reto Demográfico durante su participación este sábado en una de las ponencias de Presura, la Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural que se se celebra el fin de semana en el Pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio.

La presidenta de la Fundación Caja Rural, Eva Pando, aseguró en la misma ponencia que "no hay una causa única para que las personas abandonen los pueblos" pero también subrayó que desde la entidad a la que representa se han propuesto "dar vida al territorio". Caja Rural está presente en Asturias y la de Illano, cuando abra, se sumará a las 116 oficinas bancarias de la entidad financiera en el Principado. Hace dos años se creó la Fundación Caja Rural para tener más impacto en el territorio. "Hemos decidido dejar de hacer estudios, arremangarnos y pasar a la acción", aseguró Pando.

En la misma mesa de Presura participó Graciela Blanco, directora del recién creado Centro de Innovación Territorial de Asturias (CIT), que tiene por objetivo "poner en marcha iniciativas innovadoras en el medio rural, convertir las limitaciones de ese entorno en oportunidades". Así, están estudiando la viabilidad de un matadero móvil en el oriente de Asturias o cómo mejorar el servicio de la cooperativa de agua de Otur (Valdés).

En ese ámbito de lo rural se enmarca también el nuevo proyecto de Pascual Cabaño, la ecoquesería Rey Silo-La Escrita en los teitos de la braña La Campa de Somiedo. "En Europa las queserías están pegadas a las ciudades y la gente reclama que estén cerca de los pastos y de los productores", explicó Cabaño.

Fidel Díez, director de investigación y desarrollo (I+D) del Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC), reconoció que en el entorno rural "muchas veces aplicamos la tecnología sin pensar en la gente y se trata de contar con sus necesidades". Sus necesidades son un bar, una tienda y una oficina bancaria. Lo saben muy bien en Teruel, donde la Cámara de Comercio puso en marcha hace más de 20 años el proyecto "Multiservicio rural", en el que se han inspirado la Fundación Caja Rural y el Principado para Illano.

"Cuando un pueblo se queda sin bar o sin comercio, nosotros ayudamos a los ayuntamientos a mantener esos servicios", explica Rodrigo Villarroya, de la entidad cameral de Teruel. "El Ayuntamiento pone el local y con ayudas del gobierno y la diputación se hace la obra y buscamos a una persona para gestionarlo". "Sabemos que cuando cierra un bar o una tienda el corazón del pueblo deja de latir y se muere", resume de forma poética Villarroya que forma parte de en un proyecto en el que se han puesto en marcha 113 negocios en otros tantos municipios en una comunidad donde el 83 por ciento de los municipios tienen menos de 500 habitantes.

Lo mismo ocurre en Portugal. "Casi el 80 por ciento de la población vive en el litoral, en el 20 por ciento del territorio", explica Andrea Barbosa, de la asociación "Rural rocks", que trabaja precisamente en ese 80 por ciento del territorio portugués, el del interior. Para ella, una de las claves para mantener la población en el medio rural está en las industrias creativas. "Rural rocks", nació en el interior de Portugal durante el Covid. Tras la pandemia fue tendencia el regreso a los pueblos "pero fue una moda pasajera", zanja Barbosa.