Los 91 años de la Revolución del 34, en el Espacio 1910 de Mieres
La escritora Ana Lena Rivera presentará su nuevo libro el jueves día 9 en el centro cultural
L. Díaz
La actividad del centro cultural Espacio 1910 de Mieres viene fuerte este mes de octubre. La escritora Ana Lena Rivera presentará su nueva obra, "La casa de los huéspedes", este próximo jueves día 9. Un día antes, el 8, comenzará la programación dedicada a los 91 años de la revolución asturiana, "Octubre 1934, Asturias, vanguardia en revolución". En esta primera sesión participará la historiadora y directora de la Fundación José Barreiro, Carmen Suárez, que hablará de "Las mujeres en la Revolución del 34". Será a partir de las 19.30 horas.
La presentación de "La casa de los huéspedes", organizada junto a la librería La Pilarica y la editorial Grijalbo, contará con la presencia de la autora, Ana Lena Rivera, a partir de las 19.00 horas del 9 de octubre.
Las siguientes sesiones de las jornadas sobre la Revolución del 34 tendrán lugar los días 25 (sábado) y 28 (martes). En el primer caso, se realizará una visita al frente de Campomanes, que guiará el historiador y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Ernesto Burgos. Se inicia a las 10.30 horas en el cementerio. Se hace en colaboración con la Fundación Andreu Nin. El día 28 se presentará el cómic "Las hogueras del Pertús", con su autor, Alberto Vázquez García.
Ana Lena Rivera presentará su nueva obra, "La casa de los huéspedes", el día 9, a las 19.00 horas. Las jornadas sobre la Revolución del 34 comienzan el día 8 con una charla de Carmen Suárez, a las 19.30 horas. El día 25 habrá una visita guiada al frente de Campomanes, y el 28 se presentará el cómic "Las hogueras del Pertús".
