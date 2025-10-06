El "Argayu fest" planta la semilla de la música en Redes

Es una de esas citas culturales que no se miden en lo cuantitativo sino en lo cualitativo y ahí el "Argayu fest" ha cosechado un enorme éxito este fin de semana en Caso, en pleno parque natural de Redes. Pero además de cosechar ha plantado una semilla, la de la música, y lo ha hecho mirando al pasado y al futuro, como mandan los cánones de la gestión del territorio. Así, en el escenario estuvieron bandas míticas de la escena asturiana como "Los Perloras", que llevaban 12 años sin tocar, y bandas que son el futuro, como "De fem". Uniendo los dos planos temporales, sirva de ejemplo Pablo Und Destruktion, en la imagen.