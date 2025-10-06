Exhuman en Francia los restos de José Barreiro para trasladarlos a Langreo: "Este día quedará grabado en la historia del socialismo asturiano"

Los restos del histórico dirigente socialista José Barreiro ya están más cerca de reposar para siempre en su tierra natal. Medio siglo después del fallecimiento de Barreiro, el cementerio de Chaum, en el Pirineo francés, acogió este lunes la inhumación de su cuerpo, junto con los de su esposa Felicidad y sus hijos Alfaradí y Milena.

Los restos serán trasladados a Asturias para ser enterrados en el cementerio de Sama, en un acto que contará con la presencia del secretario general de la FSA y presidente del Principado, Adrián Barbón; y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, entre otros.

También estará el presidente de la Fundación José Barreiro, Jesús Sanjurjo, que lideró la delegación de socialistas asturianos desplazada a Francia para el acto de inhumación. "Este es un día que quedará grabado en la historia de las organizaciones socialistas de Asturias. Este día consagra algo que estaba seguro en el deseo de José y de su familia, volver a su tierra. Somos afortunados de estar hoy aquí, en un día tan señalado".

Sanjurjo destacó que "la memoria de estas personas sigue viva". "Son un ejemplo de que la lucha por la solidaridad, la libertad y la igualdad merece la pena. Y Barreiro y su familia se dedicaron a eso".

"Agradecimiento"

El presidente de la Fundación José Barreiro expresó su "agradecimiento" al "pueblo francés y a la municipalidad de Chaum". Se detuvo especialmente en la figura de su alcalde, José Castells, "artífice esencial de esto".

Barreiro fue una destacada figura del PSOE en el exilio. Perteneció a la comisión ejecutiva de la UGT, fue vicesecretario general del PSOE y secretario general de la Comisión Socialista Asturiana hasta su muerte.

La inhumación en Asturias tendrá lugar el sábado 11 a las 10.00, en el cementerio de Sama. A continuación, a las 11.30 horas, habrá un acto de homenaje en las Escuelas Dorado de Sama.