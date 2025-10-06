La Feria de la Miel reunirá en San Martín a veinte productores

La Asociación de Apicultores del Valle del Nalón "Apivana" celebra este fin de semana la XXXI Feria de la Miel de San Martín del Rey Aurelio. Será el sábado y el domingo en el Aula Onofre Rojo, en Sotrondio, con la participación de una veintena de productores locales de miel, jornadas técnicas sobre apicultura y concurso de platos elaborados con miel.

"Se presentará una producción doméstica principalmente de miel cruda y habrá un par de participantes que producen con fines comerciales", destacó Noemí Olmedo, presidenta de la asociación. Se prevé que pongan a la venta unos 15 kilos de miel por expositor participante (unos 300 kilos en total), "a un precio aún por determinar, que los apicultores deciden el mismo día, pero que podría oscilar en torno a los 12 euros el kilo", adelantó Olmedo. La cosecha de este año, "no ha sido muy buena por el calor y otros factores, pero la miel que se pondrá a la venta será de excelente calidad", constató.

La de San Martín es junto con la de Boal la única feria exclusivamente dedicada a la miel que hay en Asturias. Permanecerá abierta de diez de la mañana a ocho de la tarde, el sábado, y de diez de la mañana a cuatro de la tarde, el domingo. En el marco de la feria se celebrarán las II Jornadas apícolas, con cuatro conferencias. El galardón "caxellu de oro" será para la apicultora Lourdes Castaño, de Blimea.