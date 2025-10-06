Fetumi cierra convertida en una gran fiesta de prao

La España vaciada, la España rural, está cada vez menos vacía gracias a la innovación y el emprendimiento. Es la gran conclusión de Presura, la Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural que se ha celebrado este fin de semana en el Pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio. El secretario de estado de Reto Demográfico, Paco Boya, aseguró este domingo, poco antes de la clausura de la feria, que "hay una mejora en el flujo de personas que se instalan en el mundo rural y una mejora de la renta". Joaquín Alcalde, director de la feria puso cifras a esa apreciación al señalar que "desde 2017 un total de 350.000 personas se han instalado en municipios de menos de 1.000 habitantes". Son datos que para Boya "reafirman que si hay políticas públicas de ayuda a los pueblos podemos seguir con síntomas de mejoría de una situación que ha sido muy crítica".

Tecnología, ocio y cultura

"Hemos logrado revertir el despoblamiento, una tendencia de muchos años", incidió Alcalde que aseguró que en la estrategia de repoblación del mundo rural "estamos en otra fase". En ese punto destacó lo que él considera las buenas prácticas de éxito desarrolladas en Asturias donde "más allá de la agroecología y el turismo rural, donde Asturias fue pionera, destaca en otros sectores como el tecnológico o el cultural", siempre en entorno rural. "Asturias lo está haciendo bien", recalcó Boya que considera la región un referente en cuestiones como la gestión de las aldeas y subrayó "el enorme esfuerzo en políticas de transporte".

Esas buenas prácticas en Asturias quedaron patentes con la participación en Presura de empresas y emprendedores de la región, un 30 por ciento del total de las ponencias y expositores. El director del encuentro de expertos en repoblación de la España rural subrayó que buena parte de esos emprendedores asturianos que presentaron sus proyectos son personas jóvenes. Esos jóvenes, tanto los asturianos como los llegados de otras zonas de España dejaron otra de las conclusiones más comentadas en la Feria que hizo suya Paco Boya, "los servicios, la vivienda y las oportunidades laborales son importantísimas pero también es muy necesario el acceso a la cultura y el ocio".

Sinergias entre zonas rurales

Uno de esos jóvenes, el malagueño Ezquiel Moya, presentó en el Sotón su proyecto con la asociación "El Pasero", con el que intentan atraer turismo y fijar población en las zonas de cultivo de uva moscatel. Moya estaba muy satisfecho de haber encontrado "importantes sinergias con Asturias". Entre esos puntos de conexión destacó "la voluntad de mejora, de tener pueblos fuertes y estar orgullos de ellos". El malagueño apreció también "mucha relación entre esta zona de las cuencas mineras, muy célebre por la lucha obrera y minera, y la zona de donde yo vengo, muy afectada por las desigualdades sociales y económicas".

La directora general de Desarrollo Rural y Agroalimentación del Principado, Begoña López, celebró que durante el fin de semana, Asturias fuese "el epicentro nacional de la repoblación del mundo rural". Que Presura se celebrase en el pozo Sotón significa, en su opinión "que en Asturias se están haciendo las cosas bien en la lucha contra el despoblamiento". La directora general destacó las políticas de retorno puestas en marcha por el Principado pero también "una gran amalgama de proyectos de emprendedores de todos los sectores" y "una política transversal desde muchas consejerías para quienes quieren vivir o volver al territorio, para los que vienen y para los que están".

Durante el fin de semana, en el Pozo Sotón hubo más de 60 expositores y decenas de presentaciones de proyectos de repoblación de zonas rurales en toda España y Portugal.

Fetumi, una gran fiesta de prao

Vicente Díaz en su actuación en Fetumi / LNE

La Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural, Presura, coincidió este año en el espacio y en el tiempo con la Feria de Turismo Minero e Industrial (Fetumi) que anualmente organiza Hunosa en el Pozo Sotón, en El Entrego. Fetumi se ha convertido en cita obligada por sus visitas a las instalaciones mineras pero también por su mercado de economato gourmet o sus demostraciones gastronómicas. Además, la música tiene un papel relevante en Fetumi. Este año la gran estrella fue Vicente Díaz, que convirtió la feria en una gran fiesta de prao.