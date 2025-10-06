Música, ganado y gastronomía en las fiestas del Rosario en Riosa

Fin de semana de fiesta en el concejo de Riosa, con la celebración de las fiestas de Nuestra Señora del Rosario, que se prolongan hasta hoy. Esta tarde, desde las 18.30, se repartirá el bollo, y por la noche, se vivirá la verbena final, con la música de la orquesta "Dominó", del "Dúo Premium" y los fuegos artificiales.

El concurso de tortillas de las fiestas riosanas. | JOSÉ LUIS CABO SARIEGO

Las fiestas riosanas comenzaron, como manda la tradición, el viernes, con el concurso exposición de ganado, centrado en la raza asturiana de los valles. Por la tarde se entregaron los premios y se dio paso al pregón de la cantante Eva Hevia. Tras ella, el festival de tonada, con voces como Gerardo Menéndez, Patricia Pariente, Raúl díaz y María Latores. El baile nocturno corrió a cargo de "Pasito show" y de "DJ Cholina".

El sábado fue la jornada de los juegos tradicionales para niños y del concurso de tortillas, que ganó María José Hernández. La verbena tuvo al grupo "Cayenna" y a "DJ Granda". Este domingo fue el de la tradición religiosa, con la misa solemne, a continuación de la cual tuvo lugar la puya’l ramu. Tras ella, la sesión vermú con degustación de picadillo. Por la tarde, deporte, con el partido entre el C.D. Riosa y el Aller C. F.