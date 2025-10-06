Música, ganado y gastronomía en las fiestas del Rosario en Riosa
L. Díaz
Fin de semana de fiesta en el concejo de Riosa, con la celebración de las fiestas de Nuestra Señora del Rosario, que se prolongan hasta hoy. Esta tarde, desde las 18.30, se repartirá el bollo, y por la noche, se vivirá la verbena final, con la música de la orquesta "Dominó", del "Dúo Premium" y los fuegos artificiales.
Las fiestas riosanas comenzaron, como manda la tradición, el viernes, con el concurso exposición de ganado, centrado en la raza asturiana de los valles. Por la tarde se entregaron los premios y se dio paso al pregón de la cantante Eva Hevia. Tras ella, el festival de tonada, con voces como Gerardo Menéndez, Patricia Pariente, Raúl díaz y María Latores. El baile nocturno corrió a cargo de "Pasito show" y de "DJ Cholina".
El sábado fue la jornada de los juegos tradicionales para niños y del concurso de tortillas, que ganó María José Hernández. La verbena tuvo al grupo "Cayenna" y a "DJ Granda". Este domingo fue el de la tradición religiosa, con la misa solemne, a continuación de la cual tuvo lugar la puya’l ramu. Tras ella, la sesión vermú con degustación de picadillo. Por la tarde, deporte, con el partido entre el C.D. Riosa y el Aller C. F.
- Un emblema hostelero de Asturias que cerró hace diez años sale a la venta (y ahora vale la mitad que antes)
- Adiós a Roma: la clásica tienda de ropa de Laviana se despide después de 65 años porque las prendas ahora son 'de usar y tirar
- El novedoso negocio con el que se quiere fijar población en el mundo rural: llega el bar-tienda con entidad bancaria
- Coleccionismo a raudales, desde hoy en Mieres
- La veta por explotar del Montsacro: así es uno de los pozos mineros más singulares de España
- Mieres 'compra, vende y cambia' en la Feria del Coleccionismo: 'Aquí puede encontrarse prácticamente de todo
- La recuperación del patrimonio minero, a toda máquina: Hunosa culmina la restauración de sus locomotoras históricas
- Una locomotora que trabajó en el Muro Atlántico será ahora atracción turística