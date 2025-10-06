Punto y final a una nueva edición la feria del coleccionismo de Mieres: "Ya pensamos en la siguiente"

A falta de echar cuentas de forma oficial, la Feria Internacional del Coleccionismo de Mieres cerró ayer con un balance muy positivo, y como siempre, "pensando ya en la siguiente edición". La edición de este fin de semana congregó a 115 vendedores, que ofrecieron todo tipo de artículos, desde tazas de porcelana a grandes muñecos de ET.

"Todo lo imaginable, puedes encontrártelo", apuntaba una de las asistentes, Mercedes González, quien añadió: "No es la primera vez que vengo, ya conozco la feria de años anteriores. Y siempre te llevas cosas", en su caso, unas monedas de colección, "mi pequeño vicio". Estuvo acompañada de su hijo, Luis Fernández, que se llevó "unos muñecos antiguos".

Organizar una feria de estas dimensiones, por la que en la edición de 2024 pasaron 6.000 visitantes, no es sencillo. Es cerrar una edición "y empezar a pensar y a trabajar ya en la siguiente", explica Miguel Martínez, director del evento. "Estás todo el año trabajando. Llamando a expositores, vendedores, ideando las temáticas de algunas exposiciones... La preparación de la feria empieza en cuanto termina, al día siguiente".