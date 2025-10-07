Casi 1.300 corredores de toda España participarán este fin de semana en la Abeduriu Trail Race de San Martín

Comienza la cuenta atrás para la celebración de la cuarta edición del Abeduriu Trail Race, que tendrá lugar el viernes 10 y sábado 11 de octubre. Una prueba organizada por Carreras por Montaña Valle del Nalón, y en la que hay inscritos 1.269 corredores, un nuevo récord de participación en una competición que este año, como novedad relevante, acoge la final de la Copa de España.

Tras corredores, en las primeras rampas de lo que será la prueba.

Desde San Martín celebran el interés que despierta entre los corredores "una prueba que en los últimos años ha crecido vertiginosamente, hasta consolidarse como un referente de las carreras que se celebran por todo el territorio nacional", señala la concejala de Deportes, Cintia Ordóñez.

No en vano, participan en Abeduriu Trail Race atletas de toda Asturias y de prácticamente todas las comunidades autónomas, entre los que figura la campeona de España 2025 Leire Fernández. También hay participantes de Italia, Reino Unido y Francia.

En esta edición crece la participación general femenina, que representa un 30% del total de corredores, y despunta de manera destacada la carrera nocturna, l denominada "Siroko Night", de 8 kilómetros, con un total de 420 participantes inscritos.

Será la primera carrera a disputar el viernes día 10, a partir de las nueve de la noche. Ya el sábado, se celebrará la Abeduriu Oquendo Speedtrail, Final Copa de España, de 12 kilómetros y 820 metros de desnivel positivo; la Carrera los guajes, para el público infantil de entre 2 y 13 años, y por último la Abeduriu Proinlec Trail Race, también Final Copa de España, de 23 kilómetros y 1800 metros de desnivel positivo.

Trascendencia

Trascendencia especial coge la prueba este año con la celebración de la final de la Copa de España, de la que saldrá el pódium que se disputará entre los corredores mejor posicionados: Raúl Ortiz, Daniel Luque, José Antonio Bellido, Raúl Criado y Bruno Argüelles, en categoría masculina, y Ana Granda, María Mercedes Salas, June Villarroel y Fátima Álvarez, en la categoría femenina.

Los organizadores aplauden el crecimiento de la prueba, "estamos satisfechos por la consolidación y el crecimiento de esta competición y el interés que despierta entre los corredores". La prueba cuenta con la colaboración además de 120 voluntarios. Cintia Ordóñez recalcó que se trata de "un evento que repercutirá muy positivamente en el concejo".