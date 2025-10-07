Caminata a carcajadas por la ruta del torreón de Peñerudes, en Morcín

Un centenar de senderistas caminaba el pasado fin de semana junto a la fuente de La Boza, en la ladera occidental de La Mostayal, durante la ruta cultural al Torreón de Peñerudes, guiada por el catedrático de Arqueología José Avelino Gutiérrez y, de repente, aparecieron por una "caleya" dando voces y discutiendo, entre ellos, una señora, en bata y con madreñas, acompañada de un joven, también en madreñas, con cayau, boina y traje de mahón.

Participantes en la ruta teatralizada, con el embalse de Alfilorios al fondo. | F. D.

Los excursionistas, estupefactos, pensaron que se trataba de una discusión entre lugareños, pero, en realidad, Cristina Palacio y Alex Cueto, actores del grupo de teatro asturiano San Félix de Valdesoto, caracterizados como madre e hijo, interpretaban la comedia "El negociu les patates". La sorpresa inicial se transformó en una atronadora carcajada colectiva con intensos aplausos finales.

Esa fue la primera de las sorpresas de que disfrutaron los senderistas que recorrieron los ocho kilómetros de la ruta cultural entre el centro social de Peñerudes y el Torreón medieval del siglo XII declarado Monumento Histórico. La actividad se enmarca en el programa "Conoce tu concejo, conoce tu comarca", impulsado por el colectivo Amigos del Monsacro en colaboración con la asociación sociocultural Torreón Coto de Peñerudes y el Ayuntamiento de Morcín.

El actor Nacho Fernández, natural de Peñerudes e integrante del grupo de teatro de Valdesoto, ejerció como maestro de ceremonias en cada una de las distintas representaciones realizadas antes de llegar al Torreón. En Viesca, lugar que establece los límites entre los municipios de Morcín, Quirós y Santo Adriano, los actores Pepín García, Mario Miguel Blanco, Cristina Palacio y Alex Cueto volvieron a arrancar carcajadas a los senderistas, tras interpretar el sainete "El fienxu" sobre la disputa por la ubicación de los mojones que separan los tres concejos.

En las cercanías de la iglesia de San Pedro de Peñerudes, el grupo de teatro de Valdesoto representó "El suceso de Santiagón", basado en el crimen que ocasionó la muerte del cura de Peñerudes en 1904.

Comida de hermandad

Finalmente, los senderistas ascendieron hasta el Torreón medieval donde recibieron las explicaciones históricas de José Avelino Gutiérrez, catedrático de la Universidad de Oviedo, quien confirmó el presupuesto aprobado recientemente para acometer diversas obras de mejora y conservación del monumento histórico.

La jornada finalizó con una comida de hermandad en el centro social de Peñerudes. A los postres volvieron a brotar las carcajadas cuando los actores del grupo de teatro de Valdesoto representaron "La sardinera", con Cristina Palacio y Nacho Fernández, y "El forofu", con Cris Palacio y Pepín García. La combinación de caminar y sonreír es muy saludable.