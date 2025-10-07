Los ganaderos de Mieres recibieron 22 multas, de hasta 8.000 euros, por la entrada de sus reses en Pinos

Una sentencia judicial impide al Ayuntamiento de Mieres, propietario del monte de Pinos, en León, ejercer cualquier tipo de actividad administrativa en suelo leonés, como venía haciendo desde 1926, cuando compró la finca en subasta pública. Así las cosas, los ganaderos de Mieres optaron este año por alquilar el conocido como Puerto de los Hidalgos para que pastasen sus vacas.

Un total de 72 ganaderías del Caudal subieron 1.050 reses a esos terrenos. Los ganaderos cerraron el perímetro, con especial atención a la parte que linda con Pinos, e instalaron pastores eléctricos. Ese cierre apareció roto, algo que los ganaderos de Mieres denunciaron en la comisaría de Villablino, y las vacas, que no entienden de lindes ni de conflictos políticos, pasaron al puerto de Pinos, donde han pastado toda la vida. Ahí empezó una lluvia de denuncias al Seprona de Castilla y León y las consecuentes multas. Los ganaderos mierenses han recibido un total de 22 sanciones. Alguno de ellos tendrá que pagar hasta 8.100 euros al ser propietario de 15 de las vacas que se saltaron el cierre.

Miles de euros en multas

"La multa más pequeña es de 1.800 euros y las hay de 2.000, de 3.000 de 5.000 euros y la más alta es de 8.100 euros", lamenta David Pérez Naya, presidente de la Junta Ganadera de Mieres. "Conocemos perfectamente el problema que hay con Pinos y no nos metemos allí, así que alquilamos otros terrenos y los cerramos. En Castilla y León nos dieron mil vueltas hasta danos el Código de Explotación Ganadera (CEA) y cuando lo tuvimos todo en regla subimos al puerto y nos encontramos ganado leonés en la finca que habíamos alquilado, les pedimos a los dueños que los sacasen de allí", relata Pérez Naya, que está convencido de que "el cierre lo rompieron los animales leoneses y nuestras vacas escaparon". "Nuestras vacas llevan 100 años pastando en Pinos, el 90 por ciento han nacido allí y por genética tiran para allí", añade el ganadero.

David Pérez Naya se puso en contacto con la Delegación del Gobierno en Asturias para solicitar su mediación y explicar lo ocurrido. Dejaron de llegar multas, pero las que ya habían recibido siguen su trámite. El presidente de los ganaderos mierenses también ha mantenido encuentros con responsables de todos los grupos políticos con representación en la Junta General del Principado, excepto Foro.

"Todos nos han mostrado su apoyo y esperemos que el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, hable con su homólogo de Castilla y León y podamos solucionar el problema".

Pérez Naya quiere dejar claro que la situación "no tiene nada que ver con el conflicto de Pinos ni con el Ayuntamiento de Mieres, que siempre nos ha apoyado". También aclara que "no queremos que no nos multen si se comete una infracción y la infracción está ahí, pero lo normal en otras zonas de León y de Asturias es que si ocurre algo así te llegue primero un apercibimiento y si no solucionas el problema te pongan una multa que suele rondar los 100 euros, no los miles que nos están pidiendo ahora".

Los ganaderos de Mieres solo quieren que sus animales pasten "y aquí no tenemos montes y si hubiésemos encontrado otro para alquilar, no hubiésemos ido a uno que linda con Pinos".

Pérez Naya concluye, y así se lo ha trasladado a los grupos políticos en el Parlamento asturiano, asegurando que "no puede ser que los conflictos políticos los paguemos los ganaderos con estas multas".

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León defiende el "interés legítimo" de las juntas vecinales leonesas –San Emiliano, Candemuela, Pinos Villargusán–, y de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, a la hora de "poner fin a la reiterada extralimitación competencial y territorial" ejercida por el Ayuntamiento de Mieres en territorio leonés. Un fallo que perjudicó directamente a los ganaderos, que este año no pudieron llevar al ganado a sus tradicionales pastos de verano.