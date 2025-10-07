Langreo recuperará el "puente viejo" sobre el Nalón
M. Á. G.
El Ayuntamiento de Langreo ha licitado el contrato de asistencia técnica para evaluar el estado y definir las mejoras estructurales que precisa el denominado "puente viejo" sobre el río Nalón, en Sama. Este contrato, con un presupuesto de 10.890 euros y un plazo de ejecución de 18 meses, "tiene como objetivo sentar las bases para la recuperación de una infraestructura de gran valor histórico y patrimonial para el concejo. El estudio preliminar permitirá conocer el grado de deterioro del puente, cuyo estado hace imprescindible una actuación planificada", señaló el gobierno local.
Habrá dos fases. En la primera "se llevará a cabo la evaluación y diagnóstico de la estructura, con un análisis detallado de las patologías que presenta y una propuesta de intervención adecuada a su estado. La segunda fase incluirá la redacción del proyecto técnico".
