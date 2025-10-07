Luz verde ambiental a la descarbonización de la planta de Bayer en Lada
El proyecto prevé una instalación de generación de vapor alimentada por 6.104 placas solares
La completa descarbonización de la planta de Bayer en Lada, Langreo, está más cerca de ser una realidad. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado ha dado luz verde al informe de impacto ambiental al proyecto de "Planta de generación de vapor descarbonizada (Proyecto Green Heat Asturias) en las instalaciones de antigua central térmica de Iberdrola en Lada". Bayer e Iberdrola ya han llegado a un acuerdo de compra de esos terrenos por parte de la farmacéutica una vez concluyan los trabajos de desmontaje de la térmica, de ahí que el trámite de impacto ambiental se haga aún siendo los terrenos propiedad de la compañía eléctrica.
El Principado aprueba tanto la construcción de una planta de generación de vapor como la instalación de 6.104 placas solares, en los terrenos de la térmica, desmontada ya en más de un 90 por ciento. El proyecto de descarbonización de Bayer busca alcanzar las cero emisiones en la planta en la que se fabrica el ácido acetilsalicílico para las aspirinas de todo el mundo.
El proyecto incluye la construcción de un sistema de almacenamiento térmico de energía que se cargará con electricidad y generará vapor de proceso para la fábrica de Bayer. La actuación tiene un presupuesto de 17 millones de euros, 13 de ellos de ayudas europeas y está previsto que el proyecto esté concluido en junio del próximo año.
