Mieres reparará con 40.000 euros la senda de La Molinera

Mieres iniciará en los próximos días las obras de mejora de la senda de La Molinera, en la zona alta del Valle de Turón. Una actuación que supondrá más de 40.000 euros de presupuesto y que tiene como objetivo "facilitar y garantizar el paso y acceso seguro y funcional tanto para los usuarios habituales como para la actividad agraria de la zona y para vehículos y maquinaria destinados a labores de prevención de incendios forestales".

La actuación se desarrolla dentro del proyecto de defensa contra incendios forestales y mantenimiento de infraestructuras rurales que está desarrollando el Ayuntamiento a través de un convenio de colaboración con el Principado e incluye la limpieza de senderos y pistas y la realización d cortafuegos. n