La Plataforma por la estación de Pajares ve peligrar su modernización y pide a Adrián Barbón que lidere personalmente el proyecto

Los empresarios y agentes vinculados a la estación invernal de Valgrande-Pajares han alzado la voz para pedir al presidente del Principado, Adrián Barbón, que asuma personalmente el liderazgo del proyecto de modernización del complejo, cuya segunda fase acumula, aseguran, "retrasos y falta de concreción".

La plataforma promotora del proyecto expresa su "inquietud" ante la posibilidad de que los fondos asignados al proyecto puedan perderse por la "inacción administrativa". El crédito otorgado a la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, está agotado, y los colectivos reclaman un programa de actuaciones con fechas y plazos concretos.

Los concesionarios de la estación, los clubes de esquí, la Asociación de Vecinos del Brañillín y la Asociación de Turismo de la Montaña Central afirman sentirse "profundamente preocupados y decepcionados" por la "falta de transparencia" y la "parálisis" que atribuyen a la Consejería de Cultura y Deporte. Recuerdan que la primera fase de la renovación –culminada con la puesta en marcha de la nueva telecabina– supuso "un auténtico revulsivo para el valle de Lena", y agradecen "el impulso inicial del presidente Barbón".

Pero, partiendo de esta concesión, aseguran haber perdido la confianza en el equipo que dirige Vanessa Gutiérrez, al que acusan de no garantizar la continuidad del proyecto "según la hoja de ruta establecida". "Desde que la actual cúpula asumió la gestión de la segunda fase, el proyecto ha entrado en una fase de parálisis y retrasos", denuncian.

En riesgo

Los representantes del sector advierten que "la parálisis del proyecto podría poner en riesgo ayudas europeas por valor de 5,25 millones de euros", destinadas a la iniciativa "Desestacionalización y reconstrucción de la estación invernal y de montaña Valgrande-Pajares como motor económico del valle de Lena".

Empresarios, vecinos y esquiadores recuerdan que las inversiones pendientes deberían haberse iniciado en junio de 2024, con una primera partida de 750.000 euros, y que el conjunto del proyecto tendría que haber estado finalizado en noviembre de 2025, con un presupuesto total de 7 millones. "La redacción del proyecto del telebike debería quedar encargada este año y no consta se haya realizado dicho encargo", ponen como ejemplo.

Entre las actuaciones previstas en esta segunda fase figuran la instalación de un telebike, la iluminación del bike park, la creación de miradores y rutas accesibles, así como un circuito de esquí de fondo y recorridos para bicicleta y senderismo. Denuncian que la Consejería "no ha concretado fechas ni ha ofrecido un calendario de ejecución de cada actuación", a pesar de "haberlo reclamado reiteradamente".

Los citados colectivos demandan al presidente del Principado una implicación personal con el proyecto, convencidos de que "el futuro de Pajares es también el futuro de la comarca". Consideran que la segunda fase es "imprescindible" para culminar la modernización y consolidar la estación como referente del turismo de montaña durante todo el año. Reclaman al unísono al Gobierno asturiano "un compromiso firme y un calendario concreto" para que "Asturias no pierda una inversión estratégica para sus zonas de montaña".