Los trámites retrasan el derribo de los edificios contaminados de Nitrastur

La demolición de dos edificaciones de la antigua factoría de Nitrastur, que presentan un alto nivel de contaminación, deberá esperar, al menos, hasta finales de año. La tramitación para descatalogar ambas construcciones requiere un período de exposición pública de dos meses –según indicaba la edición de ayer del Boletín Oficial del Principado de Asturias– y después deberá pasar por el Pleno municipal. Todos estos trámites deben cumplimentarse antes de que Iberdrola, propietaria de los terrenos, asuma el derribo.

El Pleno del Ayuntamiento de Langreo dio luz verde a mediados de agosto a la aprobación inicial de la descatalogación de las dos edificaciones. Según los estudios técnicos, para lograr una descontaminación efectiva, será necesario derribarlos, retirar los cimientos y sanear el terreno a una profundidad de hasta cuatro metros.

El gobierno local langreano evitó dar plazos . "Tiene que acabar el procedimiento con una aprobación definitiva de la descatalogación aprobada por Pleno. El proceso se alargará más o menos dependiendo de si hay alegaciones o no" en la exposición pública.

Iberdrola, actual propietaria de la mayor parte de los terrenos de la antigua Nitrastur, tiene previsto ceder al Principado una parcela de más de 120.000 metros cuadrados y culminar la descontaminación del suelo para dar cabida a la gran lavandería central de ropa hospitalaria y de centros geriátricos que promueve el Ejecutivo regional.

Hay seis edificios de la primitiva fábrica de Nitrastur que aparecen protegidos en el catálogo urbanístico de Langreo. Se trata del refrigerante, una marquesina, el hotel de ingenieros, unas viviendas de empleados, el almacén de sulfatos y el depósito de nitratos. Estas dos últimas construcciones se consideran irrecuperables, por lo que serán descatalogadas para que se pueda intervenir sobre ellas.

Informe

El Instituto de Recursos Naturales y Ordenación de Territorio (Indurot), dependiente de la Universidad de Oviedo, en un estudio encargado por Iberdrola y aportado al Ayuntamiento, ya expuso que "los resultados analíticos recogidos" en ese informe "evidencian de manera inequívoca la existencia de una problemática ambiental grave y persistente en los suelos y aguas subterráneas bajo y en el entorno inmediato de las naves de nitratos y sulfatos del emplazamiento de Nitrastur".

"La contaminación identificada está claramente asociada al uso histórico de cenizas de pirita, escorias y rellenos industriales diversos empleados durante la actividad industrial desarrollada en el complejo", indicaron.