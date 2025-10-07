Últimas entradas para la presentación de "Cenicientes", el último disco de Marisa Valle Roso
La cantante rinde tributo a las mujeres que lucharon por la libertad y se adentra en el música electrónica
El concierto será en el teatro José León Delestal de La Felguera, el sábado 18 de octubre
Va camino del lleno, del “sold out” como se dice ahora. El concierto de presentación del último disco de la langrena Marisa Valle Roso, “Cenicientes”, será uno de los acontecimientos del otoño no solo en la Cuenca del Nalón sino en Asturias. La cantante ha elegido el teatro José León Delestal, en La Felguera, para la puesta de largo de su trabajo discográfico. Será el próximo 18 de octubre a las 20.00 horas y ya quedan pocas entradas.
En “Cenicientes”, Marisa Valle Roso hace un homenaje a su entorno, a lo que la conforma como artista y como mujer. Canciones que rinden tributo a las mujeres de “El tren de la libertad”, las asturianas que lograron parar la reforma de la Ley del Aborto del PP. También están en el disco Anita Sirgo, Tina Pérez y Celestina Marrón, y su papel en la Huelgona del 62. No todo en Cenicientes es reivindicación: también hay espacio para el amor, la magia y la belleza cotidiana. Cada tema despliega la capacidad vocal de Marisa con naturalidad y frescura, consolidándola como una de las intérpretes más relevantes de la escena asturiana actual.
La artista langreana vuelve a la tradición para asentarse en las músicas actuales. El autotune, presente en varias de las composiciones del disco, refuerza una voz más que acreditada. La producción de Juan de Dios, varias veces nominado a los Latin Grammy, abre nuevas rutas sonoras donde sintetizadores y texturas electrónicas dialogan con la potencia y calidez de su voz, llevando su música a territorios hasta ahora inexplorados.
“Cenicientes” surge “tras trabajo de introspección, probar canciones tradicionales, darles vueltas y componer desde otro sitio. Descubrí quién era yo, que quería hacer y qué quería contar en mis canciones”. A partir de ese momento la cantante y compositora enhebra una serie de canciones que escuchadas juntas, con el concepto de disco, viajan desde la Cuenca del Nalón a las fiestas de prao, los conjuros o un festival indie.
