"Vació" la cuenta de dos hermanos con discapacidad a los que cuidaba en Mieres y se llevó 170.000 euros: piden 6 años de cárcel para él

El procesado, que va este miércoles a juicio, fue según la Fiscalía apropiándose del dinero progresivamente, a lo largo de dos años

La entrada a la Audiencia Provincial.

La entrada a la Audiencia Provincial. / E. Press

Luisma Díaz

Luisma Díaz

Mieres del Camino

La Fiscalía solicita 6 años de prisión para el acusado de apoderarse de más de 170.000 de dos hermanos dependientes, personas a las que cuidaba, y a la tía de ambos, que lo contrató para que viviera con ellos en Mieres. El juicio se celebra este miércoles, 8 de octubre, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo.

El Ministerio Fiscal afirma en su escrito de acusación que el encausado "fue contratado en diciembre de 2020 como cuidador de dos hermanos". Así, pasó a residir con ellos en su domicilio del municipio de Mieres. Ambos padecían una enfermedad "que les hacía depender de terceros para sus actividades cotidianas".

De esta forma, "aprovechando esta circunstancia", el acusado "los aisló de su entorno familiar y, utilizando los datos bancarios que se le habían proporcionado para que pudiera ocuparse de sus cuidados y necesidades, se apoderó, de la cuenta de los dos hermanos y de la de la tía de éstos (que era la persona que lo contrató) de un total de 170.184,75 euros", a lo largo de los años 2021 y 2022. Los tres ya han fallecido.

Penas

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos "de un delito continuado de apropiación indebida". Solicita que se condene al acusado a 6 años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y a pagar una multa de 12 meses con una cuota diaria de 10 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, además del abono de las costas judiciales.

En concepto de responsabilidad civil, piden que el acusado indemnice a los herederos de las tres víctimas con 170.184.75 euros, más los intereses legales correspondientes.

