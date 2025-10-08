El Ayuntamiento de Aller abrirá una oficina del consumidor

La Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos aumentará "sustancialmente" las ayudas dirigidas a los ayuntamientos y mancomunidades para "fortalecer la red de oficinas municipales de información al consumidor".

Así lo ha explicó la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, tras la reunión que el consejero Ovidio Zapico, junto con la viceconsejera y el director general de Consumo, Faustino Zapico, mantuvieron con el alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias, y varios miembros de la Corporación, para explicar la vía de apoyo que el Principado ofrece a la creación de este servicio. El Ayuntamiento de Aller aprobó en julio, por unanimidad, la apertura de unos de estos centros de información al consumidor.

Desde la Consejería se prometió un "aumento considerable" de la financiación para estos recursos en 2026, para potenciar los ya existentes y facilitar la apertura de nuevas oficinas, como la que se quiere abrir en Aller.

En la actualidad se destinan 150.000 euros a estos servicios, que se reparten entre catorce municipios y dos mancomunidades.