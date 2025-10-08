Baíña ya forma parte de la élite española de polígonos industriales: suma un millar de empleos y treinta empresas

El polígono de Baíña es el principal filón de empleo de Mieres, con más de un millar de trabajadores repartidos en una treintena de empresas. A punto de cumplir un cuarto de siglo de vida, el parque industrial que surgió sobre la antes fértil vega del río Caudal se ha incorporado a la élite española dentro de este tipo de equipamientos. La asociación de empresarios del polígono recibió ayer el distintivo que lo acredita como uno de los mejores asentamientos industriales del país por la calidad de sus servicios e infraestructuras y por su gestión.

El área empresarial ha sido distinguida como "Polígono Empresarial de Calidad", un logro sin precedentes en toda la zona central de Asturias. En concreto, son cuatro los espacios empresariales que han logrado este distintivo en Asturias. Los otros tres son Río Pinto (Coaña), Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), en Avilés, y Mora Garay (Gijón). Se trata de una certificación que promueve el Ministerio de Industria y que distingue la calidad y competitividad de los polígonos españoles.

El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, participó este martes en el acto de entrega del nuevo distintivo, celebrado en el Ayuntamiento de Mieres. Durante su intervención, destacó la decidida apuesta de las asociaciones que gestionan los polígonos industriales por la excelencia y la mejora integral de los servicios que prestan a las empresas y a sus plantillas. También resaltó el apoyo que presta la Consejería de Ciencia, a través de la Agencia Sekuens, en ayudas para la promoción y mejora de los polígonos, a las que se han destinado 5,2 millones en ocho años. Estos fondos han permitido respaldar un total de 268 proyectos. "Disponer de suelo, de buenas comunicaciones, de acceso a la energía, de espacios logísticos y de capital humano cualificado son vectores fundamentales para la mejora de la competitividad de nuestras empresas y para que seamos un territorio atractivo para las inversiones", señaló Campo.

La certificación de calidad es una iniciativa de la Federación de Polígonos Industriales de Asturias (APIA) en coordinación con la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEP). Esta acreditación, concedida por Aenor, destaca los aspectos jurídicos y urbanísticos de los polígonos, la gestión de las infraestructuras y servicios básicos, la influencia social y la gestión de servicios de valor.

"La distinción que ha recibido el polígono de Baíña es un lujo y un impulso para seguir trabajando en la mejora de nuestros parques industriales", destacó el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez.