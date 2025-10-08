Todo un "clásico" del campo asturiano: Caso celebró la edición número 131 de su concurso de ganado
La fiesta sirvió también para entregar a la Comisión de Fiestes de Bezanes el premio "Casín del año", y a María Jesús Posada, de La Encruceyá, el "Empresaria del año"
Más de doscientas reses "de alta calidad", el orgullo de ser premiado, el reconocimiento al trabajo vecinal y una jornada "de fiesta total". Así es la feria de ganado de Caso, día de fiesta local en el concejo, en la que, además del concurso exposición, siempre con "los mejores animales de la cabaña del municipio", se aprovecha para homenajear la labor de vecinos y vecinas.
Este año, los distinguidos fueron la empresaria hostelera María Jesús Posada, del restaurante La Encrueyá, y la Comisión de Fietes de Bezanes.
El alcalde casín, Miguel Fernández, subrayaba que el premio "Empresario del año" en el concejo se lo llevaba una mujer, que lleva décadas al frente de un establecimiento que es "referente en todo el Alto Nalón". "Su nombre se asocia al buen hacer, que transforma la gastronomía tradicional en una experiencia inolvidable", recalcó el regidor.
En el caso de la Comisión de Festejos de Bezanes, galardonada como "Casín del año", se ha dado "un giro" a lo que solía hacerse en anteriores ocasiones, premiando a gente veterana de larga trayectoria. En este caso, el colectivo está compuesto "por gente joven, que está dando mucha vida a uno de los pueblos más bonitos" del concejo. Empezaron con "el campeonato de carrera en madreñes, ahora también hacen una carrera de montaña".
Para ellos, por dotar de actividad muchos fines de semana, el premio mayor de Caso.
Suscríbete para seguir leyendo
- El novedoso negocio con el que se quiere fijar población en el mundo rural: llega el bar-tienda con entidad bancaria
- Mieres 'compra, vende y cambia' en la Feria del Coleccionismo: 'Aquí puede encontrarse prácticamente de todo
- Una locomotora que trabajó en el Muro Atlántico será ahora atracción turística
- Más de un centenar de equipos en el Rallye Montaña Central
- Más de 700 karatecas se reúnen este fin de semana en Langreo
- Aller estrena web para atraer turismo internacional
- Mieres celebra los cien años de vida del grupo escolar Aniceto Sela
- El Aniceto Sela, cien años del gran cambio cultural en Mieres