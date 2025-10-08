Todo un "clásico" del campo asturiano: Caso celebró la edición número 131 de su concurso de ganado

Más de doscientas reses "de alta calidad", el orgullo de ser premiado, el reconocimiento al trabajo vecinal y una jornada "de fiesta total". Así es la feria de ganado de Caso, día de fiesta local en el concejo, en la que, además del concurso exposición, siempre con "los mejores animales de la cabaña del municipio", se aprovecha para homenajear la labor de vecinos y vecinas.

Este año, los distinguidos fueron la empresaria hostelera María Jesús Posada, del restaurante La Encrueyá, y la Comisión de Fietes de Bezanes.

El alcalde casín, Miguel Fernández, subrayaba que el premio "Empresario del año" en el concejo se lo llevaba una mujer, que lleva décadas al frente de un establecimiento que es "referente en todo el Alto Nalón". "Su nombre se asocia al buen hacer, que transforma la gastronomía tradicional en una experiencia inolvidable", recalcó el regidor.

En el caso de la Comisión de Festejos de Bezanes, galardonada como "Casín del año", se ha dado "un giro" a lo que solía hacerse en anteriores ocasiones, premiando a gente veterana de larga trayectoria. En este caso, el colectivo está compuesto "por gente joven, que está dando mucha vida a uno de los pueblos más bonitos" del concejo. Empezaron con "el campeonato de carrera en madreñes, ahora también hacen una carrera de montaña".

Para ellos, por dotar de actividad muchos fines de semana, el premio mayor de Caso.