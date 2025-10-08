El cronista de Caso comparte en Oviedo su visión sobre Redes
La charla, en el Ridea, se celebra este jueves a las 19.00
El ciclo de conferencias "Naturaleza y vida en el corazón de la Cordillera Cantábrica" que bajo la coordinación del naturalista José María Fernández Díaz-Formentí se está celebrando en el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea) llevará este jueves a las 19.00 horas al palacio Conde de Toreno, en la plaza Porlier de Oviedo, al cronista oficial de Caso, Juan Manuel Estrada Álvarez, que ofrecerá la ponencia " Redes: la construcción histórica de un paisaje humanizado en la Cordillera Cantábrica".
Estrada hablará del paisaje como un espacio vivido, como un territorio modelado por las generaciones humanas, alejándose del enfoque estrictamente naturalista para adentrarse en la dimensión cultural del paisaje.
En su charla, se remontará a los orígenes del poblamiento de Redes y analizará los modos de vida que dieron forma a los valles y laderas: los cultivos, los pastos y los bosques. No dejará de lado las heridas que el territorio ha sufrido, de las tensiones entre aprovechamiento y degradación.
Estrada será presentado por el biólogo Víctor Vázquez y estará y acompañado en la mesa por el subdirector del Ridea y cronista de Piloña, Andrés Martínez Vega.
