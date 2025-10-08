Drones, buzos, bomberos y Guardia Civil buscan en el entorno del cabo Peñas a una mujer desaparecida hace cuatro días en Mieres
Los agentes han localizado en una cueva en los bajos de un acantilado la mochila de la desaparecida
M. Á. G. / I. García
Un amplio dispositivo de búsqueda trabaja en el entorno del cabo Peñas, en Gozón, para tratar de localizar a una mujer desaparecida en Ujo (Mieres) desde el pasado sábado 4 de octubre, según indicó la Guardia Civil.
Responsables de la Benemérita expusieron que a las 14.00 horas de este miércoles fue localizado el vehículo propiedad de la desaparecida en las inmediaciones de la cala de Viodo. Tras informar de la localización, se trasladó al lugar una patrulla de Seguridad Ciudadana de Luanco y del Seprona de Avilés. "Efectuado un reconocimiento de la zona, se localizó en una cueva en los bajos del acantilado la mochila de la desaparecida; en su interior se encontraban las llaves del vehículo y el teléfono móvil de la misma", apuntó la Guardia Civil.
Dispositivo
Añadieron las mismas fuentes que, bajo la dirección del capitán-jefe de la compañía de Avilés, hay establecido un dispositivo de búsqueda de la mujer en el que intervienen, además de los agentes citados, otros de Seguridad Ciudadana de Piedras Blancas, especialistas del GREIM de Mieres con perro de búsqueda de personas y dron, y agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.
Se ha informado a 112 Asturias, que ha enviado para colaborar en búsqueda al Jefe Zona Centro-Oeste con cuatro bomberos, Unidad de Drones, Unidad Canina y Grupo de Rescate, poniendo en preaviso al helicóptero, búsqueda acuática y Salvamento Marítimo. Al operativo de búsqueda, además, se han sumado integrantes de Protección Civil y la Policía Local de Gozón.
- El novedoso negocio con el que se quiere fijar población en el mundo rural: llega el bar-tienda con entidad bancaria
- Mieres 'compra, vende y cambia' en la Feria del Coleccionismo: 'Aquí puede encontrarse prácticamente de todo
- Una locomotora que trabajó en el Muro Atlántico será ahora atracción turística
- Más de un centenar de equipos en el Rallye Montaña Central
- Más de 700 karatecas se reúnen este fin de semana en Langreo
- Mieres celebra los cien años de vida del grupo escolar Aniceto Sela
- Aller estrena web para atraer turismo internacional
- El Aniceto Sela, cien años del gran cambio cultural en Mieres