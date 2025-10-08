Drones, buzos, bomberos y Guardia Civil buscan en el entorno del cabo Peñas a una mujer desaparecida hace cuatro días en Mieres

Un amplio dispositivo de búsqueda trabaja en el entorno del cabo Peñas, en Gozón, para tratar de localizar a una mujer desaparecida en Ujo (Mieres) desde el pasado sábado 4 de octubre, según indicó la Guardia Civil.

Responsables de la Benemérita expusieron que a las 14.00 horas de este miércoles fue localizado el vehículo propiedad de la desaparecida en las inmediaciones de la cala de Viodo. Tras informar de la localización, se trasladó al lugar una patrulla de Seguridad Ciudadana de Luanco y del Seprona de Avilés. "Efectuado un reconocimiento de la zona, se localizó en una cueva en los bajos del acantilado la mochila de la desaparecida; en su interior se encontraban las llaves del vehículo y el teléfono móvil de la misma", apuntó la Guardia Civil.

Dispositivo

Añadieron las mismas fuentes que, bajo la dirección del capitán-jefe de la compañía de Avilés, hay establecido un dispositivo de búsqueda de la mujer en el que intervienen, además de los agentes citados, otros de Seguridad Ciudadana de Piedras Blancas, especialistas del GREIM de Mieres con perro de búsqueda de personas y dron, y agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.

Se ha informado a 112 Asturias, que ha enviado para colaborar en búsqueda al Jefe Zona Centro-Oeste con cuatro bomberos, Unidad de Drones, Unidad Canina y Grupo de Rescate, poniendo en preaviso al helicóptero, búsqueda acuática y Salvamento Marítimo. Al operativo de búsqueda, además, se han sumado integrantes de Protección Civil y la Policía Local de Gozón.