Los Encuentros con la Música de San Martín reúnen a ocho formaciones

Octubre es el mes de la música en el concejo de San Martín del Rey Aurelio. El Coro "San Andrés Sergio Domingo" celebra desde hace ya veintisiete años los tradicionales Encuentros con la Música, una cita anual que reunirá los próximos días 11 y 18 de octubre a seis agrupaciones corales y dos conservatorios profesionales de música, que actuarán en concierto en el Teatro Municipal de El Entrego, a partir de las 19.30 horas.

La edición de este año tiene como novedad la presentación del nuevo disco del Coro "San Andrés Sergio Domingo", que tendrá lugar el mismo día 11 de octubre, primera de las dos jornadas de los encuentros, en la que los anfitriones compartirán escenario con el Coro Joven "León de Oro" de Luanco y la Coral Polifónica de Foz (Lugo).

En la segunda jornada, el 18 de octubre, le tocará el turno a la Orquesta del Conservatorio Municipal de Lena, al Coro de Ribadedeva, al Conservatorio Profesional de Música de la Mancomunidad del Valle del Nalón y al Coro "Kataliturri Donemiliaga Eta Barrundiako Abesbatza", de Ozaeta (Vitoria), además del propio Coro "San Andrés".

Presentación

La presentación de los encuentros tuvo lugar el salón de plenos del Ayuntamiento de San Martí del Rey Aurelio. Participaron en el acto Jesús Montes Sanzo, presidente de la agrupación organizadora, y Juan Argüelles, componente del coro. Estuvieron acompañados por la concejala de Cultura y también vicealcaldesa de San Martín, Cintia Ordóñez.

Esta celebración, sostiene la edil, "tiene la singularidad de reunir a grupos corales y agrupaciones musicales de los conservatorios de Asturias y de otras provincias, que convergen en una fusión de estilos y géneros musicales". Una propuesta cultural "muy interesante", ideal " para disfrutar en el teatro" de El Entrego.

Los Encuentros con la Música de San Martín, además, "permiten estrechar lazos entre las agrupaciones participantes y difundir el legado del patrimonio musical asturiano, clásico y popular", añadió la concejala de Cultura.