Entra en servicio el "Kilómetro cero" de las bicicletas en Mieres

El Ayuntamiento de Mieres ha puesto en funcionamiento el denominado "Kilómetro cero", punto de encuentro para el ciclismo en el concejo. Se trata de un equipamiento creado para ser punto de salida para las rutas y sendas ciclistas en Mieres y que, situado frente a la estación de Renfe, cuenta con una serie de servicios básicos para el cuidado de la bicicleta. Entre ellos, una máquina de lavado a baja presión y un sistema de inflado de ruedas (si bien este último está pendiente de reposición por actos vandálicos que ya están siendo investigados).

Este equipamiento se convierte en una nueva apuesta de Mieres por el deporte de la bicicleta. Cabe recordar que el municipio contará con 350 kilómetros de rutas para bicicleta de montaña, dividas en 14 recorridos, que tendrán el sello de calidad "Bike Territory" a través de un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Federación Española de Ciclismo.

Este "Bike Territory" es una iniciativa que impulsa la Federación de Ciclismo para distinguir "aquellos destinos, municipios y empresas comprometidas con la excelencia en la promoción del turismo de bicicleta, la movilidad sostenible o la práctica del ciclismo deportivo y de competición".

Esta red de rutas de Mieres, indicaron desde el gobierno local, "estará lista en los próximos meses, ya que en estos momentos están pendientes únicamente las labores de señalización y acondicionamiento de las rutas". En este marco, el "Kilómetro cero" de la bicicleta en Mieres es ya es una realidad. Se ha ejecutado, con una inversión de casi 50.00 euros, al incluirse en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Comarca Montaña Central de Asturias.