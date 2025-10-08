Langreo impulsa una ruta peatonal y ciclista entre La Felguera y Tuilla

El Ayuntamiento de Langreo ha puesto en marcha un estudio técnico destinado "a definir y analizar tres alternativas para establecer una conexión" por itinerario peatonal y ciclista entre La Felguera y el área urbana de Tuilla. La actuación cuenta con un plazo de ejecución de dos meses y un presupuesto de 10.000 euros, señaló el gobierno local de Langreo.

El estudio incluirá la elaboración del plano topográfico del itinerario finalmente seleccionado, así como un análisis económico para la ejecución de la solución que resulte mejor valorada, añadieron las mismas fuentes. "En esta fase aún no se trata de ejecutar la obra, sino de valorar las distintas opciones posibles para definir la solución técnica y económica más adecuada destinada a asegurar una movilidad más segura y sostenible entre ambas localidades", explicó el concejal de Urbanismo de Langreo, José Antonio Cases.

La carretera AS-323 que une La Felguera y Tuilla, es "muy estrecha y, en muchos tramos, carece de aceras". Actualmente no existe posibilidad de desplazarse a pie entre ambas zonas con seguridad. "Por eso, este estudio tiene como finalidad analizar distintas alternativas que permitan valorar una futura actuación para la creación de una senda peatonal o ciclable que conecte Tuilla y La Felguera. Es una necesidad real, ya que Tuilla está situada a seis kilómetros y, hoy por hoy, no existe ninguna opción segura para desplazarse andando entre ambos núcleos", destacó Cases.