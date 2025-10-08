Les Feries hacen de Lena una gran fiesta

El Ayuntamiento de Lena ya tiene todo listo para la celebración de Les Feries 2025, que se desarrollarán desde mañana y hasta el 14 de octubre con un programa repleto de actividades pensadas para todos los públicos. Este año, la apertura oficial correrá a cargo de la productora musical y DJ Nadia Boulif García, encargada de leer el pregón inaugural.

Las fiestas arrancan mañana. Lo harán en el teatro Vital Aza, donde está previsto un acto institucional en el que actuará la banda de gaitas “Güestia” y el Coro La Flor. Tras el pregón, a las 21.00 horas, el tradicional chupinazo marcará el inicio oficial de Les Feries.

Récord histórico en el Concurso de Ganado "Puerta d’Asturies"

Una de las citas más destacadas del programa es el Concurso de Ganado "Puerta d’Asturies", que este año bate récords. Se celebrará el viernes, 10 de octubre, en las instalaciones de Masgaín, y contará con la participación de 55 ganaderías —diez más que el año pasado— y un total de 282 reses bovinas, lo que supone un incremento de 47 animales respecto a la edición anterior. Por primera vez, el certamen incluirá una subasta local de ganado, con cinco reses inscritas. Otra de las actividades destacadas del viernes será el tornéu de feries de hockey "Memorial Manuel Campos" , que se disputará en el Colegio Sagrada Familia El Pilar, también el sábado y el domingo.

Nadia Boulif será la encargada de pregonar las fiestas. / Cedida a LNE

La jornada se completará con pasacalles de gaita y tambor, animación musical en diferentes puntos del casco urbano de La Pola y una verbena en la plaza Alfonso X El Sabio, con la actuación de la orquesta Saudade y AsturDj.

Actividades para todos los gustos y edades

El sábado, la actividad ganadera continuará con la tradicional Feria de Ganado del Rosario, que se celebrará en el mercado local. También se abrirán al público los hinchables gratuitos en el patio del colegio El Pilar. La jornada finalizará con fuegos artificiales desde la carretera del Valle y una nueva verbena, esta vez, a cargo de Orquesta Solara y Astur DJ.

La Banda de Gaites Güestia participará en el acto inaugural. / Cedida a LNE

El domingo, festivo nacional, Lena acogerá en su polideportivo el Campeonato de Asturias de Judo. A lo largo de la jornada habrá música en la calle, la tradicional puya’l ramu en la plaza y la entrega de premios del Concurso de Ganado 2025. Por la noche, la verbena se trasladará al patio del colegio Vital Aza, con las orquestas París de Noia y Assia como protagonistas.

Les Feries 2025 concluirán los días 13 y 14 de octubre con una programación que incluirá más actuaciones musicales, actividades lúdicas y juegos infantiles en la carpa de la plaza Alfonso X El Sabio.

Assia cerrará las verbenas el domingo. / Cedida a LNE

Con esta propuesta, el Ayuntamiento de Lena consolida unas fiestas que combinan tradición ganadera, cultura, música y ocio en un ambiente familiar y participativo. El programa completo de las celebraciones se puede consultar en el apartado Agenda Cultural de la web www.aytolena.es. Siempre es aconsejable visitar Lena y disfrutar de todo lo que ofrece: su paisaje, su patrimonio, sus callos... y Les Feries.