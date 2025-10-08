"Tratamiento nocturno" para evitar plagas en Langreo
El Ayuntamiento de Langreo está realizando estos días "un tratamiento fitosanitario" en los árboles del concejo con el objetivo de "controlar de forma ecológica las plagas en las áreas verdes urbanas, como parques, jardines y el arbolado" de las calles (como muestra la imagen), señaló el gobierno local. La actuación se lleva a cabo durante la noche y consiste en la aplicación de jabón potásico en la vía pública: "Este tratamiento nocturno se realiza para reducir la exposición solar, ya que el jabón potásico puede degradarse con la luz intensa del sol, lo que disminuiría su eficacia. Además, evita molestias a los peatones".
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los ganaderos de Mieres recibieron 22 multas, de hasta 8.000 euros, por la entrada de sus reses en Pinos
- Un arrecife de coral a mil metros de altura: increíble hallazgo en un parque natural de Asturias
- El novedoso negocio con el que se quiere fijar población en el mundo rural: llega el bar-tienda con entidad bancaria
- Adiós a Roma: la clásica tienda de ropa de Laviana se despide después de 65 años porque las prendas ahora son 'de usar y tirar
- Coleccionismo a raudales, desde hoy en Mieres
- Mieres 'compra, vende y cambia' en la Feria del Coleccionismo: 'Aquí puede encontrarse prácticamente de todo
- Redoble emocionado para Titi: la música asturiana homenajea al baterista de 'Los Archiduques' y la orquesta 'Principado
- Una locomotora que trabajó en el Muro Atlántico será ahora atracción turística
Niegan una parada de transporte escolar cerca de casa a dos niñas de Langreo con un 78% de discapacidad: "Vulneran nuestros derechos"
Baíña ya forma parte de la élite española de polígonos industriales: suma un millar de empleos y treinta empresas
El grupo "Beatriz", paella y feria ganadera en las fiestas de La Pontona de la Pola, que empiezan el viernes
Les Feries hacen de Lena una gran fiesta
Contenido ofrecido por Ayuntamiento de Lena