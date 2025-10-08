Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Tratamiento nocturno" para evitar plagas en Langreo

&quot;Tratamiento nocturno&quot; para evitar plagas en Langreo |

"Tratamiento nocturno" para evitar plagas en Langreo |

El Ayuntamiento de Langreo está realizando estos días "un tratamiento fitosanitario" en los árboles del concejo con el objetivo de "controlar de forma ecológica las plagas en las áreas verdes urbanas, como parques, jardines y el arbolado" de las calles (como muestra la imagen), señaló el gobierno local. La actuación se lleva a cabo durante la noche y consiste en la aplicación de jabón potásico en la vía pública: "Este tratamiento nocturno se realiza para reducir la exposición solar, ya que el jabón potásico puede degradarse con la luz intensa del sol, lo que disminuiría su eficacia. Además, evita molestias a los peatones".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents