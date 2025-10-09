Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El certamen de tonada de Sama alcanza la segunda eliminatoria: estos son los trece cantantes que se subirán a las tablas

Será este sábado, a las 19.00 horas, en el cine Felgueroso

M. Á. G.

Langreo

El cine Felgueroso de Sama acoge este sábado, a partir de las 19.00 horas, la segunda gala clasificatoria del X Concurso de tonada "Ciudá de Llangréu", que contará con la participación de trece cantantes. El gaitero oficial será Valentín Fuente; José Manuel González ejercerá como presentador; y el jurado estará formado por mari Celi Fernández y Avelino Fernández Corte.

En categoría absoluta, en el apartado femenino, se subirán a las tablas Cristina Sánchez Sánchez, de Cuñaba (Parres) y Lorena Corripio López, de Carrandi (Colunga). En el apartado masculino, dentro de la misma categoría, actuarán Corsino Llaneza Conde, llegado desde La Carrera (Siero); José Sánchez Sánchez, de Cuñaba (Parres); Ricardo Balmori Suero, de Turanzas (Llanes); Javier Toral Fernández, de Los Pontones (Mieres); César González Fernández, de Somiedo; José García García, de Cangas del Narcea; e Isaac Sierra Longo, de Arriondas.

Aficionados

En aficionados competirán Joaquín Sánchez Pérez, de Cabrales; y Maribel Fernández Fernández, de Grado. Completan la nómina de participantes Mario Sánchez García (en infantil) procedente de Arenas de Cabrales y Néstor Díaz González (juvenil), llegado desde Llanes.

