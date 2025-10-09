El certamen de tonada de Sama alcanza la segunda eliminatoria: estos son los trece cantantes que se subirán a las tablas
Será este sábado, a las 19.00 horas, en el cine Felgueroso
M. Á. G.
El cine Felgueroso de Sama acoge este sábado, a partir de las 19.00 horas, la segunda gala clasificatoria del X Concurso de tonada "Ciudá de Llangréu", que contará con la participación de trece cantantes. El gaitero oficial será Valentín Fuente; José Manuel González ejercerá como presentador; y el jurado estará formado por mari Celi Fernández y Avelino Fernández Corte.
En categoría absoluta, en el apartado femenino, se subirán a las tablas Cristina Sánchez Sánchez, de Cuñaba (Parres) y Lorena Corripio López, de Carrandi (Colunga). En el apartado masculino, dentro de la misma categoría, actuarán Corsino Llaneza Conde, llegado desde La Carrera (Siero); José Sánchez Sánchez, de Cuñaba (Parres); Ricardo Balmori Suero, de Turanzas (Llanes); Javier Toral Fernández, de Los Pontones (Mieres); César González Fernández, de Somiedo; José García García, de Cangas del Narcea; e Isaac Sierra Longo, de Arriondas.
Aficionados
En aficionados competirán Joaquín Sánchez Pérez, de Cabrales; y Maribel Fernández Fernández, de Grado. Completan la nómina de participantes Mario Sánchez García (en infantil) procedente de Arenas de Cabrales y Néstor Díaz González (juvenil), llegado desde Llanes.
- Un emblema hostelero de Asturias que cerró hace diez años sale a la venta (y ahora vale la mitad que antes)
- Los ganaderos de Mieres recibieron 22 multas, de hasta 8.000 euros, por la entrada de sus reses en Pinos
- Drones, buzos, bomberos y Guardia Civil buscan en el entorno del cabo Peñas a una mujer desaparecida hace cuatro días en Mieres
- Un arrecife de coral a mil metros de altura: increíble hallazgo en un parque natural de Asturias
- Niegan una parada de transporte escolar cerca de casa a dos niñas de Langreo con un 78% de discapacidad: 'Vulneran nuestros derechos
- El novedoso negocio con el que se quiere fijar población en el mundo rural: llega el bar-tienda con entidad bancaria
- El Cuervo' no se deja meter en la jaula: el famoso delincuente de Mieres acusado de desfalcar a dos hermanos dependientes huye para evitar la cárcel
- Adiós a Roma: la clásica tienda de ropa de Laviana se despide después de 65 años porque las prendas ahora son 'de usar y tirar