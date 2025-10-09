"El Cuervo" no se deja meter en la jaula: el famoso delincuente de Mieres acusado de desfalcar a dos hermanos dependientes huye para evitar la cárcel

El frontal de la calle Aller con vistas al parque Jovellanos de Mieres se llenó en abril de 2023 de pancartas que alertaban sobre la presencia de un "narcopiso" que estaba haciendo la vida imposible a los vecinos. Unos meses después, la misma escena se trasladó al barrio de Santa Marina. Un conocido drogodependiente local, apodado "El Cuervo", había cambiado de "nido", desplazando así un problema de convivencia del centro de la ciudad a uno de los barrios más populosos. Este delincuente multirreincidente tiene varias causas abiertas con la justicia. Por una de ellas, especialmente grave y truculenta, estaba citado este miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial para ser juzgado por apoderarse de más de 170.000 euros de dos hermanos dependientes a los que "cuidó" durante un tiempo en terribles condiciones. Lo hizo en el ya citado piso de la calle Aller. La Fiscalía pide seis años de prisión y la acusación particular, siete.

Basura acumulada en el narcopiso de Mieres de la calle Aller / David Montañés

La vista no se pudo celebrar, ya que el acusado principal no se presentó. Se encuentra en paradero desconocido tras huir de su último domicilio conocido, en Santa Marina. Escapó cuando intuyó que la Policía iba a por él definitivamente. "El Cuervo" se resiste a ser enjaulado, aunque todo indica que pronto estará entre rejas debido a la acumulación de causas judiciales que debe enfrentar. Tiene ya una condena firme pendiente de cumplimiento por una infracción grave de tráfico y juicios pendientes por delitos relacionados con las drogas.

Vecinos de la calle Aller colocan pancartas para denunciar el narcopiso, en abril de 2023. / LNE

Las imputaciones a las que se enfrenta son estremecedoras, más allá de que el caso haya derivado finalmente en una cuestión monetaria. "Es triste que al final se juzgue un simple delito de apropiación indebida cuando estamos ante una terrible historia de abandono y maltrato", apunta el abogado de la familia demandante, David Pitcairn.

Cita ante el juez

"El Cuervo" deberá explicar en la Audiencia el drama humano que se vivió en el "narcopiso" de la calle Aller, donde una madre y sus dos hijos gravemente impedidos acabaron falleciendo. Sobre todo los dos hermanos, afectados por el síndrome de Steinert, cayeron en un averno desde el que podían escuchar a los niños jugar en el parque y a los clientes de las terrazas compartir risas y tertulias. Ellos estaban atrapados a pocos metros, en una oscura mazmorra de la que no pudieron rescatarlos ni el empeño de sus familiares ni el encomiable tesón de la Policía Nacional.

La investigación

Una esmerada investigación de la Comisaría logró arrojar luz sobre lo que sucedió en la vivienda durante muchos meses. La investigación que ha servido de base a la Fiscalía apunta a que "El Cuervo", con ayuda de al menos dos compinches, sustrajo 170.000 euros. El saqueo de las cuentas se realizó mediante decenas de retiradas de efectivo en cajeros, transferencias, compras y talones. La investigación policial confirmó que los "okupas" llegaron incluso a solicitar dos créditos bancarios a nombre de los hermanos impedidos. No se sabe cómo lo hicieron, pero se embolsaron unos 5.000 euros por operación, aunque la cuantía exacta y los detalles no han trascendido.

Quebranto económico

Este enorme quebranto económico apenas representa calderilla cuando el foco se pone en el factor humano. La terrible historia arranca en 2019, cuando la familia contrató a una cuidadora que, para su desgracia, resultó ser una persona con graves problemas de drogadicción. Ella terminó metiendo en la casa a su pareja, un conocido delincuente habitual y politoxicómano que por entonces ya sumaba alrededor de 15 detenciones. Conocido como "El Cuervo", se adueñó de la vivienda, que ya no abandonaría ni siquiera tras la muerte de su pareja. Entonces asumió él mismo el rol de "cuidador" de los dos hermanos impedidos, ya que por aquel tiempo también había fallecido la madre de estos.

Fallecimiento

El varón, casi en estado vegetativo, falleció en abril de 2022. La familia, con el apoyo de la Policía Nacional, intensificó a partir de entonces los esfuerzos para sacar a la mujer de la casa. "El problema es que, aunque era evidente la desatención, ella se negaba a reconocerlo cuando logramos forzar una entrevista. Tenía miedo y estaba superada", apunta David Pitcairn.

Lo que la familia sospechaba se confirmó cuando, en junio de 2023, lograron forzar el traslado de A. M. B. a una residencia. Cuando se sintió a salvo, contó a la Policía, en presencia del propio David Pitcairn, todo lo vivido. "Por desgracia no pudo defenderse antes de fallecer, pero tenemos sus demoledoras declaraciones", destaca Pitcairn.

Sin ir al baño

"Durante más de un año la tuvieron postrada en la cama, sin llevarla ni una sola vez al baño ni ducharla", explica el abogado. Según consta en las diligencias policiales, la mujer perdió 20 kilogramos de peso en año y medio. Durante ese tiempo apenas le dieron agua en un par de ocasiones y sobrevivió, casi exclusivamente, a base de leche y galletas.

La mujer logró recuperar 9 de los 20 kilos que había perdido durante los pocos meses de vida que le quedaban tras ingresar finalmente en una residencia. Sintiéndose protegida y cuidada, fue entonces cuando se abrió y explicó a la Policía todo lo sucedido. Bastan un par de datos para comprender la dimensión de su sufrimiento: no pisó el baño en más de un año y dependía de pañales que solo le cambiaban una vez al día. Casi la totalidad de los delincuentes multirreincidentes de Mieres pasaron temporadas residiendo en aquella casa.

A nivel policial, se confía en que "El Cuervo" pueda ser detenido en breve. Le espera el juicio. También están encausados dos de sus compinches, que sí acudieron a la Audiencia, ya que se encuentran cumpliendo condena por otros delitos. Su participación en los hechos es menor. Uno de ellos se negó a declarar hasta que "El Cuervo" esté presente, por lo que la vista tuvo que suspenderse.