Fallece a los 77 años Belarmino García Noval, exdirigente del SOMA y exsecretario general del PSOE de Langreo

Belarmino García Noval, que fue diputado regional, dirigente del SOMA y secretario de la agrupación socialista de Langreo, ha fallecido a los 77 años de edad. Nacido en El Cuto (Siero) en 1948, con 8 años se trasladó a vivir a Tuilla. A los 18 años entró a trabajar como minero en el pozo Candín, donde fue elegido coordinador del SOMA-UGT en 1978, en la ejecutiva liderada por José Ángel Fernández Villa. Fue un estrecho colaborador del líder minero, del que pocos años después se distanció. En 1982 dejó toda responsabilidad orgánica en el sindicato.

Fue vocal del Comité Federal del PSOE a principios de los años ochenta y secretario general del PSOE de Langreo, en una primera etapa, en la misma época. Formó parte de la Ejecutiva de la Federación Estatal Minera de UGT hasta 1988. Fue diputado regional de 1983 a 1987. A comienzos de 2001, siendo concejal del Ayuntamiento de Langreo, fue elegido de nuevo secretario general de la agrupación local del PSOE, derrotando a la candidatura apoyada por José Ángel Fernández Villa. En la actualidad, llevaba años desvinculado del PSOE.

García Noval, en Tuilla. / FERNANDO RODRIGUEZ

Tras 29 años en la mina, se jubiló en 1993 como vigilante. Era padre de cuatro hijos y tenía cuatro nietos. Su capilla ardiente se encuentra instalada en el tanatorio de Langreo.