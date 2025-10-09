El gobierno de Mieres (IU) apuesta por la congelación fiscal

IU hizo ayer balance de la gestión del gobierno de Mieres. La coordinadora local de la coaliación y viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, y el alcalde del concejo, Manuel Ángel Álvarez, intervinieron en una asamblea abierta a la ciudadanía que se celebró en la Casa de Cultura.

El regidor repasó los retos prioritarios que debe afrontar el concejo, destacando la necesidad de "ofrecer vivienda a precio asequible, atraer a más empresas y reducir las listas de espera en sanidad". Álvarez demandó a Hunosa que sus activos ociosos "sean menos ociosos y más activos".

Reclamó que la central de biomasa de La Pereda sea la "más limpia y segura de Europa y que el Batán se convierta en la punta de lanza de la nueva minería verde". Para el máximo responsables municipal es necesario seguir reivindicando la parada del primer y último AVE y emplaza al Adif a iniciar las obras de mejora de la estación con un presupuesto de 2 millones.

El Alcalde anunció que Mieres apostará por la congelación fiscal el próximo año mientras está ejecutando más de 20 millones de euros en inversiones para mejorar calidad de vida y construir futuro.

Beatriz González apuntó por su parte que en Mieres "hay señales positivas que nos da cierto optimismo para salir de la crisis, pero cómo dice nuestro alcalde es necesario que esas señales de inversión y crecimiento demográfico sea una tendencia". Y para ello, la coordinadora local resaltó que "contamos con un gran equipo de gobierno qué no escatima esfuerzos y una sociedad civil y asociativa dispuesta a arrimar el hombro sin perder su capacidad crítica desde el convencimiento que el trabajo conjunto es más necesario que nunca".