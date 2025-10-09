Lena celebra el concurso de ganado de Les Feries, con récord de ganaderías
L. Díaz
Pola de Lena está de fiesta con la celebración de Les Feries. Y este viernes tiene lugar una de sus actividades más tradicionales, el Concurso de Ganado "Puerta d’Asturies", que batirá un récord de participación. El certamen contará con 55 ganaderías, lo que supone un incremento de diez respecto a las 45 del año anterior. En total, la participación se eleva a 282 animales, 47 reses más que en 2024.
El certamen se centrará exclusivamente en ganado bovino. Atendiendo a la petición del sector profesional, se organizará una muestra monográfica de caballos en noviembre.
El concurso, de ámbito local, mantiene la estructura de premios y secciones de los dos últimos años, con la incorporación de una categoría de lotes (formada por tres reses de la misma ganadería). Se repartirán 7.000 euros en premios. Empieza a las 10.00 horas.
- Un emblema hostelero de Asturias que cerró hace diez años sale a la venta (y ahora vale la mitad que antes)
- Los ganaderos de Mieres recibieron 22 multas, de hasta 8.000 euros, por la entrada de sus reses en Pinos
- Drones, buzos, bomberos y Guardia Civil buscan en el entorno del cabo Peñas a una mujer desaparecida hace cuatro días en Mieres
- Un arrecife de coral a mil metros de altura: increíble hallazgo en un parque natural de Asturias
- Niegan una parada de transporte escolar cerca de casa a dos niñas de Langreo con un 78% de discapacidad: 'Vulneran nuestros derechos
- El Cuervo' no se deja meter en la jaula: el famoso delincuente de Mieres acusado de desfalcar a dos hermanos dependientes huye para evitar la cárcel
- El novedoso negocio con el que se quiere fijar población en el mundo rural: llega el bar-tienda con entidad bancaria
- Adiós a Roma: la clásica tienda de ropa de Laviana se despide después de 65 años porque las prendas ahora son 'de usar y tirar