Lena celebra el concurso de ganado de Les Feries, con récord de ganaderías

Pola de Lena está de fiesta con la celebración de Les Feries. Y este viernes tiene lugar una de sus actividades más tradicionales, el Concurso de Ganado "Puerta d’Asturies", que batirá un récord de participación. El certamen contará con 55 ganaderías, lo que supone un incremento de diez respecto a las 45 del año anterior. En total, la participación se eleva a 282 animales, 47 reses más que en 2024.

El certamen se centrará exclusivamente en ganado bovino. Atendiendo a la petición del sector profesional, se organizará una muestra monográfica de caballos en noviembre.

El concurso, de ámbito local, mantiene la estructura de premios y secciones de los dos últimos años, con la incorporación de una categoría de lotes (formada por tres reses de la misma ganadería). Se repartirán 7.000 euros en premios. Empieza a las 10.00 horas.