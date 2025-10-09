Mieres acoge hoy el noveno Encuentro de Patrimonio Minero "Aníbal Vázquez"

Este viernes, 10 de octubre, Mieres será sede de la novena edición del Encuentro de Patrimonio Minero Común, una cita que lleva el nombre de Aníbal Vázquez, en homenaje al que fuera alcalde del municipio, fallecido en 2023. Fue precisamente bajo su mandato cuando, en 2016, se impulsó por primera vez esta iniciativa que "busca fomentar un espacio de colaboración entre administraciones, asociaciones y profesionales del sector, con el objetivo de proteger, promover y desarrollar el patrimonio minero".

Desde su primera edición, el encuentro ha recorrido distintos puntos del país, "consolidándose como un referente en el ámbito del patrimonio industrial". En esta ocasión, vuelve a Mieres con una jornada de trabajo en la que se combinarán visitas guiadas, mesas de debate e intercambio de experiencias entre especialistas.

Los participantes, procedentes de comunidades como Asturias, Castilla y León, Andalucía, Galicia o el País Vasco, tendrán la oportunidad de conocer enclaves industriales mierenses tan representativos como son los pozos Santa Bárbara, Santo Tomás y San José o el monumento a "La herencia minera del Valle de Turón". Se trata de "espacios que simbolizan el pasado minero de la zona y su papel clave en la configuración del presente y futuro del territorio", señaló la organización.

Compromiso

Las jornadas han sido organizadas por el Ayuntamiento de Mieres, a través de la concejalía de Cultura que dirige Nuria Ordóñez, en colaboración con Hunosa y con la Asociación Cultural y Minera "Santa Bárbara". El encuentro "refuerza el compromiso del concejo con la valorización de su memoria histórica e identidad industrial", subrayan desde la organización.